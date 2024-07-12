Військовому потрібно терміново зробити дорогу операцію. Її вартість складає 350 тисяч гривень.

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Захищаючи Україну, Давид Маскиса отримав осколкове поранення в спину, яке згодом призвело до серйозних ускладнень.

Наразі, Давид пройшов перший етап екстреної стабілізації свого стану, ускладнено пересувається та готується до дорогої операції,

– повідомив музикант Євген Пугачов.

Після хірургічного втручання на військового чекає тривалий період реабілітації.

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Нещодавно Віктор Розовий, відомий учасник "Ліги сміху", отримав важке осколкове поранення голови. Після успішної операції захисник наразі відновлюється в Україні та очікує на медичний дозвіл на виїзд за кордон для проходження подальшого лікування в реабілітаційному центрі.