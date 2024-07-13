Недавно он вместе с друзьями посетил Межигорье. Мужчина решил пошутить о бывшей резиденции Виктора Януковича, чем рассмешил поклонников.

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Впрочем, теперь боец ВСУ показал поклонникам фотографию из больницы. На фото Виктор сидит в кресле колесном, а возле него стоит его жена Ольга Мерзликина. В то же время Розовый посвятил нежные строки своей любимой и заверил, что его ранение головы еще не зажило.

Горжусь своей женой, а вот голова у меня покоцаная,

– признался военный.



Виктор Розовый вместе с женой в больнице / Скриншот из инстаграм-сторис

Известно, что Виктор вернулся на фронт после отпуска и свадьбы. Во время боевого задания он получил тяжелое осколочное ранение в голову, о чем его семья узнала на следующий день. Розового спасли бойцы 2-й роты противотанкового батальона 3 ОШБр, оказав ему первичную помощь. Впоследствии юморист перенес сложную операцию, после которой в течение двух недель восстанавливался в больнице.

Напомним, после хирургического вмешательства мужчина вышел на связь со сторонниками. Виктор показал фото после ранения, где на голове виден шрам.