Зірка "Кварталу 95" Гатун відмовилась говорити про скандал через роль переселенки зі Скадовська

Кілька місяців тому Ірина Гатун втрапила у скандал через роль переселенки зі Скадовська. Вона продовжила працювати як у "Кварталі 95", так і в театрі.

Студія "Квартал 95" щоразу втрапляє у все нові скандали, але продовжує працювати. Це зауважила й сама Ірина Гатун, на яку вилилось найбільше хейту після скандального скетчу про Скадовськ.

До слова Страшний злочин, – український письменник емоційно висловився про скандальний номер "Кварталу"

Ірина Гатун про скандал навколо "Кварталу 95"

Гумористка та акторка відмовилась коментувати інцидент та заявила, що не хоче про це говорити. Вона додала, що вже просила вибачення. Тим, хто досі згадує скандал, по-іншому ситуацію не пояснити, вважає Ірина.

Ми далі працюємо, але я не хочу про це говорити, адекватні люди знають, розуміють, що це було створено не для того, щоб це створити… Ті кому це не пояснити, це вже не поясниться. Для мене це неприємний момент життя, я особисто нікого не хотіла образити. У "Кварталі" я далі працюю, якби ви цього не хотіли, в театрі я далі працюю, якби ви цього хотіли,

– сказала Ірина Гатун.

Акторка не стала коментувати й те, що потрапила у "Миротворець".

Що відомо про скандал

У новорічному випуску "Кварталу 95" був номер про російськомовну жінку, що переїхала зі Скадовська на Закарпаття. Вона намагається спілкуватися з місцевим жителем (якого зіграв Юрій Великий) українською, але неправильно вимовляє слова. Так у скетчі пролунав своєрідний "каламбур", начебто головна героїня – "с*ськ*довська".

Такі жарти викликали обурення у суспільства, мера Скадовська Олександра Яковлєва, журналістки Яніни Соколової, Комісії з журналістської етики; на "1+1" подали скаргу. Адже багато мешканців Скадовська добре знають українську, до того ж місто перебуває в російській окупації.

Актори просили вибачення в аудиторії, але викликали ще більшу хвилю критики у їхній бік.