Цьому передував номер "Кварталу 95" про російськомовну переселенку зі Скадовська, яка намагалась говорити українською мовою, але неправильно вживала слова. Особливо люди розлютилися фразою "с*ськ*довська", коли українка пояснювала, що вона зі Скадовська.
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Ірину Гатун додали в базу "Миротворець"
3 січня на сайті волонтерського сайту "Миротворець" з'явився профіль Ірини Гатун, яка є акторкою "Кварталу 95" та театральної студії "Чорний квадрат". Зазначається, що причиною внесення Гатун до бази є участь у "гуманітарній агресії проти України".
Участь у спробах легалізації окупації АР Крим Росією (країна-агресор і терорист). Публічна наруга над українськими громадянами, які перебувають на окупованих російсько-фашистськими загарбниками територіях,
– йдеться на сайті.
Гатун з'явилась на сайті "Миротворця" / Скриншот із бази
Волонтери бази "Миротворець" написали, що Ірина відвідувала Кримський півострів після його окупації Росією у 2014 році. Світлини з Криму акторка оприлюднювала у своїх соцмережах. Відомо, що Гатун відвідувала півострів мінімум тричі: у 2015, 2018 та 2019 роках. Зокрема, акторка їздила в окуповану Ялту та Феодосію.
Гатун їздила в окуповану Ялту / Скриншот з фейсбуку акторки
Гатун відвідувала окуповану Феодосію / Скриншот з фейсбуку акторки
До того ж адміністратори додали на сторінку Гатун на сайті світлину, яку вона поширювала у 2015 році. На фото вона була одягнена в радянську військову форму. Тоді вже другий рік Росія чинила збройну агресію на Донбасі.
Гатун у радянській формі у 2015 році / Скриншот з фейсбуку акторки
Достеменно невідомо, яким чином Ірина поїхала на півострів – з боку України чи Росії. Якщо Гатун в'їжджала до Криму з країни-агресорки, то це вважається порушенням українського законодавства.
Що цьому передувало
- Номер про переселенку зі Скадовська, яка погано говорить українською, спричинив шквал критики у бік "Кварталу 95". Зокрема, почали хейтити Ірину Гатун, яка зіграла у сценці головну роль.
- Наприклад, міський голова Скадовська Олександр Яковлєв обурився жартом "Кварталу 95" про "с*с*ки зі Скадовська". Він вважає, що коміки мають перепросити за невдалий жарт, оскільки чимало жителів міста добре розуміють та говорять українською.
- Актор Юрій Великий, який брав участь у сценці разом з Гатун вже відреагував на скандал. Артист написав, що "Квартал 95" не мав на меті принизити когось, а навпаки – прагнув змотивувати російськомовних мешканців переходити на українську. Згодом "1+1" також опублікував вибачення й зазначив, що номер про переселенку видалять з новорічного випуску та перемонтують.
- Також користувачі мережі почали вивчати сторінки Гатун у соцмережах. Виявилось, що вона їздила до Криму вже під час його окупації країною-агресоркою. Також Ірина поширювала вірші українофоба Йосипа Бродського та публікувала світлини в радянській формі.