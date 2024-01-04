Цьому передував номер "Кварталу 95" про російськомовну переселенку зі Скадовська, яка намагалась говорити українською мовою, але неправильно вживала слова. Особливо люди розлютилися фразою "с*ськ*довська", коли українка пояснювала, що вона зі Скадовська.

До теми Жарт про "с*ськ*довська" і висміювання жінок: як навколо "Кварталу 95" виник гучний скандал

Ірину Гатун додали в базу "Миротворець"

3 січня на сайті волонтерського сайту "Миротворець" з'явився профіль Ірини Гатун, яка є акторкою "Кварталу 95" та театральної студії "Чорний квадрат". Зазначається, що причиною внесення Гатун до бази є участь у "гуманітарній агресії проти України".

Участь у спробах легалізації окупації АР Крим Росією (країна-агресор і терорист). Публічна наруга над українськими громадянами, які перебувають на окупованих російсько-фашистськими загарбниками територіях,

– йдеться на сайті.



Гатун з'явилась на сайті "Миротворця" / Скриншот із бази

Волонтери бази "Миротворець" написали, що Ірина відвідувала Кримський півострів після його окупації Росією у 2014 році. Світлини з Криму акторка оприлюднювала у своїх соцмережах. Відомо, що Гатун відвідувала півострів мінімум тричі: у 2015, 2018 та 2019 роках. Зокрема, акторка їздила в окуповану Ялту та Феодосію.



Гатун їздила в окуповану Ялту / Скриншот з фейсбуку акторки



Гатун відвідувала окуповану Феодосію / Скриншот з фейсбуку акторки

До того ж адміністратори додали на сторінку Гатун на сайті світлину, яку вона поширювала у 2015 році. На фото вона була одягнена в радянську військову форму. Тоді вже другий рік Росія чинила збройну агресію на Донбасі.



Гатун у радянській формі у 2015 році / Скриншот з фейсбуку акторки

Достеменно невідомо, яким чином Ірина поїхала на півострів – з боку України чи Росії. Якщо Гатун в'їжджала до Криму з країни-агресорки, то це вважається порушенням українського законодавства.

Що цьому передувало