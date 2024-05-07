Однак, така креативність "Кварталу" обурила українців. Водночас глядачів зачепили слова, які промовляли актори під час виступу.
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У чому суть скандалу
Річ у тім, що актори, одягнені у військову форму, ділилися з колегою новою формою спілкування, а саме через поцілунки. Як виявилося, у кабінеті співробітників стояла камера, тому треба було вигадати спеціальний шифр "ДПО – дотики, поцілунки, обіймашки", щоб інформація не розповсюджувалася далі.
До колеги почали домагатися, що здивувало жінку. Втім, їй пояснили, що поцілунки означають прохання начальника "піти в Головне управління безпеки й передати їм документи з комплектації".
Ба більше, окрім цього артисти чіпають одне одного за груди, стегна та навіть облизують вуха. Як пізніше виявиться, начальник за допомогою язика "визначив російськомовну щелепу" і зрозумів, хто був шпигункою серед професійного складу.
Водночас облизування вуха начальника означає повідомлення про ухилянтів. Так, актори невдало використали гру слів.
Скандальний випуск "Кварталу 95": дивіться відео онлайн
Реакція українців
Глядачі обурилися відкритим знущанням з захисників України. Громадяни висловили сором "Кварталу 95" за недолугу спробу насмішити людей.
- "Окрім того, що це в принципі огидно, так ще тягнути тему з військовим, який до роботи в ТЦК багато років був на фронті і зараз там. Ви безталанні потвори";
- "А ТЦК до цих акторів зайти не бажає?";
- "Скільки військових загинуло в цій формі. Ганьба! Совісті у вас немає!";
- "Це комусь смішно?";
- "Не можу повірити, що це може викликати сміх. Аморальність виступу більш ніж очевидна";
- "Мені боляче на це дивитися. Це сюрреалізм і зневага. Ще й у формі "піксель" – образі боротьби, сили та захисту батьківщини".
У який ще скандал потрапляв "Квартал 95"
- У цьогорічному новорічному шоу показали російськомовну мешканку Скадовська, яка приїхала до Закарпаття, де намагалася розмовляти українською. Однак, у неї виходило це не дуже добре. Жінка говорила, що вона "с*с*кадовська", тому досі "разговорювала на росіянському язику", а українську мову "вирчала" у школі, втім всі слова вже "позаблювала".
- У відповідь на цей випуск мер Скадовська Олександр Яковлєв розкритикував жарт, назвавши його недоречним, оскільки місто майже два роки перебуває під окупацією. Ба більше, міський голова зазначив, що попри наявність значної кількості російськомовних жителів, вони добре володіють українською мовою.
- Згодом гуморист Юрій Великий, який зіграв закарпатця у номері, попросив вибачення у людей, котрих образив цей жарт.
- На тлі скандалу, який розгорівся в мережі, редакторка херсонського видання "Кавун.City" Євгенія Вірлич звернулася зі скаргою на "1+1" до комісії з журналістської етики. Вона вважає, що виступ дискримінує мешканців півдня та сходу України за мовною ознакою.
- Телеканал "1+1" повідомив, що видалить скандальне відео з ютубу та вилучити його зі свого концертного запису.
- Варто зазначити, що участь в номері залишила неабиякий відбиток на його акторах. Зокрема, гумористи Юрій Великий та Ірина Гатун потрапили в базу "Миротворець".