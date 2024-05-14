Студия “Квартал 95” каждый раз попадает во все новые скандалы, но продолжает работать. Это заметила и сама Ирина Гатун, на которую вылилось больше всего хейта после скандального скетча о Скадовске.

К слову Страшное преступление, – украинский писатель эмоционально высказался о скандальном номере "Квартала"

Ирина Гатун о скандале вокруг "Квартала 95"

Юмористка и актриса отказалась комментировать инцидент и заявила, что не хочет об этом говорить. Она добавила, что уже просила прощения. Тем, кто до сих пор вспоминает скандал, по-другому ситуацию не объяснить, считает Ирина.

Мы дальше работаем, но я не хочу об этом говорить, адекватные люди знают, понимают, что это было создано не для того, чтобы это создать... Те кому это не объяснить, это уже не объяснится. Для меня это неприятный момент жизни, я лично никого не хотела обидеть. В "Квартале" я дальше работаю, если бы вы этого не хотели, в театре я дальше работаю, если бы вы этого хотели,

– сказала Ирина Гатун.

Актриса не стала комментировать и то, что попала в "Миротворец".

Что известно о скандале

В новогоднем выпуске "Квартала 95" был номер о русскоязычной женщине, переехавшей из Скадовска на Закарпатье. Она пытается общаться с местным жителем (которого сыграл Юрий Великий) на украинском, но неправильно произносит слова. Так в скетче прозвучал своеобразный "каламбур", как будто главная героиня – "с*ск*довська".

Такие шутки вызвали возмущение у общества, мэра Скадовска Александра Яковлева, журналистки Янины Соколовой, Комиссии по журналистской этике; на "1+1" подали жалобу. Ведь многие жители Скадовска хорошо знают украинский, к тому же город находится в российской оккупации.

Актеры просили прощения у аудитории, но вызвали еще большую волну критики в их сторону.