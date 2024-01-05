Раніше головна редакторка херсонського видання Кавун.City Євгенії Вірлич поскаржилася на "1+1". Вірлич вважає, що в епізоді про переселенку була "пряма та відверта дискримінація мешканців Півдня та Сходу України за ознакою мови, а також дискримінація жінок".

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Комісія з журналістської етики відреагувала на номер "Квараталу 95"

У заяві йдеться про те, що канали мають брати відповідальність за контент, який вони транслюють. Комісія вважає, що медіа повинні "проявляти особливу уважність до можливих проявів дискримінаційного гумору".

Гіперболізація мовних особливостей представниці окупованих регіонів видається надмірною та неприродною, досягаючи рівня "азірівки", що досить чітко має негативну конотацію в українському суспільстві та пов'язується з певним історичним періодом та постатями, діяльність яких призвела до війни, яка триває,

– відповіли у Комісії.



Відповідь Комісії з журналістської етики / Скриншот з сайту

Комісія наголосила, що дискримінаційні висловлювання та мова ворожнечі є неприйнятними у гумористичних програмах. Водночас там не засудили "1+1" за номер про російськомовну переселенку зі Скадовська.

Вимоги професійної етики мають поширюватися й на розважальний контент, що створюється задля задоволення потреб медіаспоживачів,

– йдеться у заяві.

Також Комісія з журналістської етики рекомендувала медіа не розділяти українців на "ти" і "ви".

Не розділяти українців на "ми" і "вони", особливо в часи війни, сприяючи вкоріненню стереотипів, які розпалюють ворожнечу та формують упереджене негативне ставлення до певної групи людей,

– додали у заяві.

Що цьому передувало