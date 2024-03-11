Не українка: Швеція оголосила свого представника на Євробачення-2024

19-річна українська співачка Марія Сур, яка брала участь в Нацвідборі у Швеції, не змогла вибороти перемогу на пісенному конкурсі. Так, стало відомо, що країну на сцені цьогорічного Євробачення представлять брати близнюки Маркус і Мартінус.

Саме вони завоювали прихильність шведів на Melodifestivalen. Згідно з прогнозами букмекерів, виконавці мають всі шанси потрапити до топ-10 майбутнього Євробачення.

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Хто представить Швецію на Євробаченні-2024

Від країни на сцені в Мальме виступить норвезький дует Маркус і Мартінус. Виконавці заспівають трек Unforgettable, написаний відомим шведським автором пісень і продюсером Полом Джиммі Торнфельдтом.

Саме Торнфельдт написав композицію Tatoo для Лорін, яка торік перемогла на Євробаченні. Він також створив пісню We will rave для цьогорічної учасниці від Австрії Kaleen.

Marcus & Martinus – Unforgettable: дивіться відео онлайн

Цікаво, що дев'ятнадцятирічна Марія Сур, яка родом із Запоріжжя, також брала участь у Нацвідборі у Швеції. Вона виступала з треком When I'm Gone та навіть пройшла до фіналу. Це її друга участь у шведському пісенному конкурсі. Минулого року вона теж пробувала свої сили на Melodifestivalen. Перемогу, однак, тоді здобула Лорін, яка принесла Швеції перемогу на Євробаченні-2023.

Відомо, що українка переїхала до Швеції через повномасштабне вторгнення Росії.

Що відомо про Євробачення-2024