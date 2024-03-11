Не українка: Швеція оголосила свого представника на Євробачення-2024
Джерело:Євробачення
19-річна українська співачка Марія Сур, яка брала участь в Нацвідборі у Швеції, не змогла вибороти перемогу на пісенному конкурсі. Так, стало відомо, що країну на сцені цьогорічного Євробачення представлять брати близнюки Маркус і Мартінус.
Саме вони завоювали прихильність шведів на Melodifestivalen. Згідно з прогнозами букмекерів, виконавці мають всі шанси потрапити до топ-10 майбутнього Євробачення.
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Хто представить Швецію на Євробаченні-2024
Від країни на сцені в Мальме виступить норвезький дует Маркус і Мартінус. Виконавці заспівають трек Unforgettable, написаний відомим шведським автором пісень і продюсером Полом Джиммі Торнфельдтом.Для довідки! Саме Торнфельдт написав композицію Tatoo для Лорін, яка торік перемогла на Євробаченні. Він також створив пісню We will rave для цьогорічної учасниці від Австрії Kaleen.
Marcus & Martinus – Unforgettable: дивіться відео онлайн
Цікаво, що дев'ятнадцятирічна Марія Сур, яка родом із Запоріжжя, також брала участь у Нацвідборі у Швеції. Вона виступала з треком When I'm Gone та навіть пройшла до фіналу. Це її друга участь у шведському пісенному конкурсі. Минулого року вона теж пробувала свої сили на Melodifestivalen. Перемогу, однак, тоді здобула Лорін, яка принесла Швеції перемогу на Євробаченні-2023.
Відомо, що українка переїхала до Швеції через повномасштабне вторгнення Росії.
Що відомо про Євробачення-2024
- Перший півфінал конкурсу запланований на 7 травня, а другий на 9. Водночас переможця визначать 11 числа.
- Тема міжнародного пісенного конкурсу – "Вогні Євробачення" під гаслом "Об'єднані музикою".
- Ціна квитків на Євробачення варіюється від 145 шведських крон (приблизно 510 гривень) до 3 795 шведських крон (майже 13,5 тисяч гривень). Також доступні VIP-пакети за подвійною вартістю.
- Зазначимо, що за прогнозами букмекерів наразі Хорватія з піснею Rim Tim Tagi Dim має найбільші шанси на перемогу, далі йде Україна з треком Teresa & Maria та Швейцарія з композицією The Code.
- Організатори заходу у Мальме вже активно працюють над тим, щоб забезпечити єврофанам незабутні враження: на них чекають сценічні інсталяції, авторські програми та музичні сюрпризи. Для відвідувачів навіть створять спеціальну вулицю, присвячену конкурсу.