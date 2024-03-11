Саме вони завоювали прихильність шведів на Melodifestivalen. Згідно з прогнозами букмекерів, виконавці мають всі шанси потрапити до топ-10 майбутнього Євробачення.
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Хто представить Швецію на Євробаченні-2024
Від країни на сцені в Мальме виступить норвезький дует Маркус і Мартінус. Виконавці заспівають трек Unforgettable, написаний відомим шведським автором пісень і продюсером Полом Джиммі Торнфельдтом.
Marcus & Martinus – Unforgettable: дивіться відео онлайн
Цікаво, що дев'ятнадцятирічна Марія Сур, яка родом із Запоріжжя, також брала участь у Нацвідборі у Швеції. Вона виступала з треком When I'm Gone та навіть пройшла до фіналу. Це її друга участь у шведському пісенному конкурсі. Минулого року вона теж пробувала свої сили на Melodifestivalen. Перемогу, однак, тоді здобула Лорін, яка принесла Швеції перемогу на Євробаченні-2023.
Відомо, що українка переїхала до Швеції через повномасштабне вторгнення Росії.
Що відомо про Євробачення-2024
- Перший півфінал конкурсу запланований на 7 травня, а другий на 9. Водночас переможця визначать 11 числа.
- Тема міжнародного пісенного конкурсу – "Вогні Євробачення" під гаслом "Об'єднані музикою".
- Ціна квитків на Євробачення варіюється від 145 шведських крон (приблизно 510 гривень) до 3 795 шведських крон (майже 13,5 тисяч гривень). Також доступні VIP-пакети за подвійною вартістю.
- Зазначимо, що за прогнозами букмекерів наразі Хорватія з піснею Rim Tim Tagi Dim має найбільші шанси на перемогу, далі йде Україна з треком Teresa & Maria та Швейцарія з композицією The Code.
- Організатори заходу у Мальме вже активно працюють над тим, щоб забезпечити єврофанам незабутні враження: на них чекають сценічні інсталяції, авторські програми та музичні сюрпризи. Для відвідувачів навіть створять спеціальну вулицю, присвячену конкурсу.