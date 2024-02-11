У Швеції проходить Melodifestivalen – музичний конкурс, що визначає представника від країни на Євробачення. Українка Марія Сур взяла участь у відборі.

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Українка потрапила до фіналу нацвідбору Швеції

Марія Сур виступила у півфіналі з піснею When I'm Gone, де боролася з чотирма іншими музикантами. Вона перемогла у цьому етапі конкурсу, отримавши 94 бали з 96 можливих. Рекордна кількість дала їй путівку одразу ж у фінал.

Марія Сур – When I'm Gone: дивіться відео онлайн

Melodifestivalen передбачає ще 3 етапи конкурсу, де визначатимуться фіналісти та конкуренти українки. Загалом у відборі взяло участь 30 артистів. Грандіозний фінал відбудеться 9 березня у Стокгольмі – саме там вирішиться доля Марії Сур.

Українська співачка у Швеції Марія Сур

Марія Сур відома українському глядачеві завдяки участі в 12 сезоні "Голосу країни". Вона була у команді Наді Дорофєєвої, а згодом Олі Полякової. Дівчина покинула проєкт напередодні фіналу.

У зв'язку з повномасштабним вторгненням Марія Сур переїхала до Швеції з мамою, там вона продовжила займатися музикою.

У 2023 році Марія Сур вже брала участь у Melodifestivalen та посіла 9 місце у фіналі конкурсу. Тоді перемогу здобула Loreen, яка місяцем пізніше перемогла ще й на Євробаченні.