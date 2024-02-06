Міжнародний пісенний конкурс цього року відбудеться у Мальме, що у Швеції. Єврофани можуть на власні очі побачити 9 шоу – це репетиції та прямі ефіри півфіналів і фіналу.

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Скільки коштують квитки на Євробачення

Старт продажу квитків відбувся ще 28 листопада 2023, але у перший же день всі квитки розкупили. Можливість потрапити на конкурс поновилася з 15 грудня. Придбати квиток організатори радять лише в офіційного продавця Ticketmaster.

Шанувальники конкурсу можуть придбати квиток на телешоу у прямому ефірі, вечірній попередній перегляд (це генеральна репетиція, відома під назвою Jury Show, яка відбувається напередодні етеру; у цей час міжнародне журі ставить бали учасникам); та післяобідній попередній перегляд (відоме як Family Show – повний пробіг шоу, що відбувається на початку дня прямого ефіру, це остання репетиція для всіх).

Ціни на квитки стартують зі 145 шведських крон (приблизно 510 гривень) та сягають 3795 крон (майже 13,5 тисяч гривень). Окрім того, у доступі є VIP-пакети, ціна яких удвічі більша.

Квитки на перший і другий півфінал на вечірній попередній перегляд коштують 145 – 795 шведських крон (510 – 2800 гривень).

Ціна квитка на перший і другий півфінали, але післяобідній попередній перегляд коливається від 145 – 545 шведських крон (510 – майже 2 тисячі гривень).

Щоб побачити наживо прямий етер першого і другого півфіналу, доведеться заплатити 525 – 2395 шведських крон (1,8 тисячі – 8,5 тисяч гривень).

Квитки на вечірню репетицію фіналу коштують 525 – 2395 шведських крон (1,8 тисячі – 8,5 тисяч гривень).

Ціна квитка на післяобідню репетицію грандфіналу – 145 – 1385 шведських крон (510 – 5000 гривень)

Квиток на прямий етер великого фіналу коштує найбільше: 860 – 3795 шведських крон (3 тисячі – 13,5 тисяч гривень).

Коли дивитися Євробачення

Перший півфінал Євробачення-2024 відбудеться 7 травня, у вівторок. Саме тоді виступатимуть представниці України – Jerry Heil та alyona alyona, у першій половині шоу. Другий півфінал пройде у четвер, 9 травня.

Грандіозний фінал відбудеться у суботу, 11 травня. У цей день визначать переможця міжнародного музичного конкурсу.