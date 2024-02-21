Організатори активно готуються до майбутніх заходів, зокрема встановлюють сцени, планують програми для гостей та музичні сюрпризи. Цікаво, що для єврофанів навіть виділять спеціальну вулицю.
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Мальме – місто-господар Євробачення-2024
У парку Фолькетс буде створено масштабну фан-зону Eurovision Village. Там розмістять стаціонарні сцени й мобільні майданчики, де гостей розважатимуть артисти різних жанрів. Крім того, у "Містечку Євробачення" будуть зони для активного відпочинку та спілкування.
Євробачення-2024 пройде у Мальме / Фото з сайту Євробачення
До того ж туристи зможуть відвідати різні заклади харчування та культурні місця.
Цікаво, що організатори навіть виділять спеціальну вулицю Friisgatan, присвячену пісенному конкурсу.
Прогулюючись вулицею, ви зможете зустріти музичні сюрпризи та їжу з усього міста та світу,
– поділилися на сайті.
Водночас конгресно-концертний зал Malmö Live стане одним з основних місць проведення Євробачення, де відбудеться "Бірюзова доріжка" та Євроклуб.
Євробачення-2024 пройде у Мальме: дивіться відео онлайн
Вартість квитків на Євробачення-2024
Ціни на квитки варіюються від 145 шведських крон до 3795 крон, а VIP-пакети коштують удвічі дорожче.
- Квитки на перший і другий півфінал на вечірній попередній перегляд коштують 145 – 795 шведських крон (510 – 2800 гривень).
- Ціна квитка на перший і другий півфінали, але післяобідній попередній перегляд коливається від 145 – 545 шведських крон (510 – майже 2 тисячі гривень).
- Щоб побачити наживо прямий етер першого і другого півфіналу, доведеться заплатити 525 – 2395 шведських крон (1,8 тисячі – 8,5 тисяч гривень).
- Квитки на вечірню репетицію фіналу коштують 525 – 2395 шведських крон (1,8 тисячі – 8,5 тисяч гривень).
- Ціна квитка на післяобідню репетицію грандфіналу – 145 – 1385 шведських крон (510 – 5000 гривень)
- Квиток на прямий етер великого фіналу коштує найбільше: 860 – 3795 шведських крон (3 тисячі – 13,5 тисяч гривень).