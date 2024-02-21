Організатори активно готуються до майбутніх заходів, зокрема встановлюють сцени, планують програми для гостей та музичні сюрпризи. Цікаво, що для єврофанів навіть виділять спеціальну вулицю.

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Мальме – місто-господар Євробачення-2024

У парку Фолькетс буде створено масштабну фан-зону Eurovision Village. Там розмістять стаціонарні сцени й мобільні майданчики, де гостей розважатимуть артисти різних жанрів. Крім того, у "Містечку Євробачення" будуть зони для активного відпочинку та спілкування.



Євробачення-2024 пройде у Мальме / Фото з сайту Євробачення

До того ж туристи зможуть відвідати різні заклади харчування та культурні місця.

Цікаво, що організатори навіть виділять спеціальну вулицю Friisgatan, присвячену пісенному конкурсу.

Прогулюючись вулицею, ви зможете зустріти музичні сюрпризи та їжу з усього міста та світу,

– поділилися на сайті.

Водночас конгресно-концертний зал Malmö Live стане одним з основних місць проведення Євробачення, де відбудеться "Бірюзова доріжка" та Євроклуб.

Євробачення-2024 пройде у Мальме: дивіться відео онлайн

Вартість квитків на Євробачення-2024

Ціни на квитки варіюються від 145 шведських крон до 3795 крон, а VIP-пакети коштують удвічі дорожче.