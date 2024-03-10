Олександра Кучеренко народилась в Дніпрі, у листопаді їй виповниться 27. У 10 років вона вперше знялась у фотозйомці, а паралельно з навчанням у школі ходила на бальні танці, відвідувала музичний навчальний заклад та школу та школу телеведучих.

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Участь у конкурсі краси та кар'єра журналістки

Олександра зізнавалась, що після завершення навчання мріяла переїхати в Київ та стати журналісткою. Так і сталося, у 2015 році вона вступила до Київського національного університету Шевченка на диктора та ведучого телепередач, а вже у 2019 навчалась на магістратурі Інституту журналістики.

Олександра Кучеренко у 17 років / Фото з інстаграму Олександри Кучеренко

На другому курсі Кучеренко побачила кастинг на конкурс краси "Міс Україна", які вже завершувалися. Та вона стрибнула в останній вагон і потрапила на співбесіду, а згодом отримала бажану корону й титул. Згодом вона представила країну на "Міс Світу", що проходив у Вашингтоні. Тоді вона потрапила у десятку найкращих учасниць на конкурсі талантів.



Олександра Кучеренко / Фото з інстаграму Олександри Кучеренко

У 2017 році Олександра Кучеренко взяла участь у "Танцях з зірками" як професійна танцівниця, де була у парі з Дмитром Комаровим. Також стрімко росла її кар'єра як моделі: вона знімалась у кампаніях Андре Тана, інших українських дизайнерів, відкривала покази на Українському тижні моди.

Олександра Кучеренко і Дмитро Комаров / Фото з інстаграму Олександри Кучеренко

Наступного року Кучеренко стала ведучою програми "Зірковий спорт", здійснивши свою мрію про журналістику. Коли в Україні проводили Євробачення-2017, Олександра була ведучою основної фан-зони.



Олександра Кучеренко / Фото з інстаграму Олександри Кучеренко

Як змінювалась Олександра Кучеренко / Фото з інстаграму моделі

Особисте життя Олександри

Олександра Кучеренко познайомилась з Дмитром Комаровим після конкурсу краси "Міс Україна", де мандрівник був суддею. Саме відтоді зав'язалися їхні стосунки. Хоч на "Танцях з зірками" усі пліткували про роман, пара приховувала особисте аж до 2019 року, коли вони зіграли весілля.



Олександра Кучеренко і Дмитро Комаров / Фото з інстаграму ведучої

Чим займається Кучеренко під час великої війни та де перебуває зараз

Олександра Кучеренко залишилась в Києві на початку повномасштабного вторгнення, продовжувала працювати і допомагати.

Я нікуди не виїхала з початку повномасштабної війни і за останні 5 місяців бачила Київ різним: і жахливо безлюдним, і задимленим вибухами, квітучим холодною весною, наляканим сиренами, але так прагнучим життя. Квітка завжди знайде можливість розцвісти навіть у найважчий час,

– розповідала модель.

Вперше журналістка виїхала у Польщу лиш через 1,5 року повномасштабної війни. Тоді у Вроцлаві відбувся поєдинок у суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа.

Зараз Олександра не така активна в соцмережах – її останній допис датується жовтнем 2023. Тоді вона розповіла, як вирішила повернутись до танцю фламенко.

"Пам'ятаю, як у березні раптово зустріла чи не в єдиному відкритому кафе у Києві свою викладачку фламенко. Тоді я вирішила, що це знак, – дістала з шафи свої туфлі. І знову почала займатися танцями, шукаючи вихід емоціям. Лише тоді я усвідомила, що фламенко – це не тільки про красу та почуття, це… про жагу до життя, про супротив страху, про силу, боротьбу, свободу, біль", – писала дівчина.



Олександра Кучеренко / Фото з інстаграму ведучої

"Міс Україна" та зіркова дружина залишається в Україні та продовжує працювати. Наприкінці лютого вона засвітилась з чоловіком на презентації дослідження "Індекс майбутнього" про те, як війна змінює життя дітей і яким буде їхнє майбутнє.



Олександра Кучеренко на заході першої леді / Фото з інстаграму ведучої