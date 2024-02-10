Це сталося після того, як конкурсант з Великої Британії оприлюднив частину своєї пісні, з якою він поїде на пісенний конкурс.

Цікаво Уже підписали договір: alyona alyona & Jerry Heil представлять Україну на Євробаченні-2024

Ймовірність перемоги України на Євробаченні-2024 зросла

Ще кілька днів тому alyona alyona & Jerry Heil, за оцінкою букмекерів, мали шанс на перемогу – 18%, тоді як друге місце пророкували представнику з Великої Британії – Оллі Олександру. Тоді ймовірність, що він переможе була 9%.

Однак, ситуація дещо змінилась, коли артист оприлюднив фрагмент конкурсної пісні Dizzy. Попри це, шанси Оллі на виграш тільки зменшилися. Їх наразі оцінюють у 8%. А от ставки на перемогу alyona alyona & Jerry Heil, зросли до 20%.

Утім, поки що близько 20 країн не представили своїх учасників та їхні композицій. Зокрема, йдеться про Італію та Ісландію, які перебувають на 3 та 4 сходинці в рейтингу. Ймовірність, що переможе Італія наразі 7%, а Ісландія – 6%.



Прогнози букмекерів на Євробачення-2024 / Скриншот з сайту

З якою піснею Україна поїде на Євробачення-2024

alyona alyona & Jerry Heil виступатимуть з треком Teresa & Maria. В Україні до неї склалося різне ставлення. Деяким слухачам вона до вподоби, а інші – взагалі не сприймають. Причиною є те, що мати Тереза була неоднозначною особою в історії.

Також у композиції йдеться про силу укранських жінок під час війни та про виклики, з якими доводиться зіштовхуватися. Співачки надихають своїм треком не закриватися в собі та сміливо рухатися вперед.