Цьогоріч організатори конкурсу повідомили про деякі важливі нововведення. Водночас вже відома концертна програма та вартість квитків на шоу. Детальніше про Євробачення-2024 розповість Show 24.

Цікаво Від лідерів до аутсайдерів: повний список учасників Євробачення-2024 та їхніх пісень

Де пройде Євробачення-2024

Після перемоги співачки Loreen на конкурсі минулого року, цьогорічне Євробачення пройде у Швеції, у місті Мальме. Головні шоу відбудуться:

7 травня 2024 – перший півфінал;

2024 – перший півфінал; 9 травня 2024 – другий півфінал;

2024 – другий півфінал; 11 травня 2024 – фінал.

До того ж організатори повідомили повний перелік заходів, на які варто очікувати єврофанам.

Всі заходи відбуватимуться в Eurovision Village у парку Фолькетс. Так, прихильники конкурсу матимуть змогу спостерігати за виступами артистів і різними шоу на сцені Euphoria Stage, Tattoo Stage та Dancing Queen Stage.

Спеціально для пісенного конкурсу організатори виділили вулицю Friisgatan, де відвідувачі зможуть насолодитися їжею та напоями.

Крім того, в районі Malmö Live і Malmö Central Station також будуть створені невеликі майданчики для концертів та вистав.

На єврофанів чекає ціла низка захопливих виступів. Танцювальні постановки 90-х, вечір з ABBA, концерт хору Happy Voices, драг-шоу та виступ українського гурту Go-A – це лише деякі з запланованих заходів. Крім того, на сцену вийде Кончіта Вурст з живим концертом.

Євробачення-2024 пройде в Мальме: дивіться відео онлайн

Список учасників Євробачення-2024

Країни активно підготувалися до пісенного конкурсу, проводячи національні відбори й обираючи найкращого представника. Водночас вже відомо, які музиканти з якими піснями виступатимуть через тиждень. Цьогоріч у конкурсі бере участь 37 країн.

Кіпр: Silia Kapsis – Liar Сербія: TEYA DORA – RAMONDA Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria Польща: LUNA – The Tower Литва: Silvester Belt – Luktelk Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim Ісландія: Hera Björk – Scared of Heights Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue Словенія: Raiven – Veronika Фінляндія: Windows95Man – No Rules Азербайджан: FAHREE feat. Ilkin Dovlatov – Özünlə Apar Австралія: Electric Fields – One Milkali (One Blood) Люксембург: Tali – Fighter Португалія: iolanda – Grito Молдова: Natalia Barbu – In The Middle Мальта: Sarah Bonnici – Loop Чехія: Aiko – Pedestal Албанія: Besa Kokëdhima – Zemrën n'dorë Греція: Marina Satti – ZARI Швейцарія: Nemo – The Code Данія: Saba – Sand Австрія: Kaleen – We Will Rave Естонія: 5miinust та Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Норвегія: Gåte – Ulveham Латвія: Dons – Hollow Вірменія: LADANIVA – Jako Сан-Марино: Megara – 11:11 Грузія: Nutsa Buzaladze – Firefighter Ізраїль: Eden Golan – Hurricane Нідерланди: Joost Klein – Europapa Бельгія: Mustii – Before the Party's Over Іспанія: Nebulossa – Zorra Швеція: Marcus & Martinus – Unforgettable Італія: Angelina Mango – La noia Франція: Slimane – Mon Amour Велика Британія: Olly Alexander – Dizzy Німеччина: Isaak – Always on the Run

Ставки букмекерів

Букмекери щодня оновлюють свої прогнози на переможця Євробачення-2024. Представниці від України alyona alyona & Jerry Heil тривалий час були в лідерах, однак зараз вони стабільно тримаються в першій п'ятірці.

Швейцарському співаку Nemo з треком The Code наразі прогнозують перемогу. Його шанси, станом на 1 травня, складають 24%. Другу ланку займає представник Хорватії Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim. Трійку лідерів закриває представниця Італії Анжеліна Манго з треком La noia. Їй вдалося посунути на четверте місце нідерландця Йоста Кляйна з танцювальною піснею Europapa.

Водночас ймовірність перемоги нашої країни вкотре впала – цього разу до 8%. Однак alyona alyona та Jerry Heil тримаються у п'ятірці лідерів.

Також у десятці лідерів є:

Франція – 4%;

Ізраїль – 4%;

Греція – 3%;

Ірландія – 2%;

Бельгія – 1%.



Ставки букмекерів на Євробачення-2024 / Скриншот з сайту

Представниці від України на Євробаченні-2024

Переможницями цьогорічного Нацвідбору стали alyona alyona і Jerry Heil з треком Teresa & Maria. Реперка та співачка вирішили об'єднатися для спільної перемоги. Їхня пісня Teresa & Maria написана українською та англійською і полягає в об'єднанні жінок; образах святих, які також були людьми.

alyona alyona і Jerry Heil – Тeresa & Maria: дивіться відео онлайн

Виконавиці вже прибули до Мальме, де зовсім скоро заспівають свій трек на великій сцені. До того ж вони провели першу репетицію з піснею Teresa & Maria. Артистки показали свої образи та декорації, які супроводжуватимуть їх під час виступу.



Репетиція представниць від України / Фото з офіційного сайту Євробачення

Jerry Heil змінила імідж і показалася з нарощеним довгим волоссям у бежевій довгій сукні. Водночас аlyona alyona одягнула сірий костюм для виступу на сцені. До образу кожної з артисток дизайнери додали елементи обладунків, що символізує героїзм українців. Цікаво, що освітлення під час виступу дівчат буде темно-багряне.



alyona alyona і Jerry Heil у Мальме / Фото з офіційного сайту Євробачення

Однак, дівчата повідомили про деякі правки в номері. Так, вони хочуть потренуватися долати більше сходинок на сцені, ніж передбачалося та підрізати сукню Яни.

Вартість квитків на шоу

Квитки на пісенний конкурс вже можна придбати на сайті. Ціни стартують від 145 шведських крон (приблизно 525 гривень). Водночас слід враховувати, що вартість квитків буде варіюватися залежно від відстані до сцени та дати самого концерту. Відповідно, ті, хто хоче зайняти місця ближче до сцени, мають заплатити вищу ціну.

Допрем'єрний показ – від 145 до 795 шведських крон (527 – 2893 грн).

Генеральна репетиція фіналу – від 525 до 1 385 шведських крон (1911 – 5041 грн).

Фінальне шоу – 3795 шведських крон (близько 13755 грн).

VIP-квитки – від 3795 до 7495 крон (13957 – 27125 грн).

Нововведення у конкурсі

За новою системою жеребкування учасники обиратимуть свій порядковий номер серед трьох категорій: перша половина шоу, друга половина та вибір продюсера. Тепер буде 6 місць на вибір у першій половині, 6 місць у другій половині та 13 місць у категорії "вибір продюсера".

Ще одна зміна стосується виступів країн Великої п'ятірки, а також тогорічного переможця Швеції у фіналі. Вони вперше в історії виступлять у півфіналах наживо. У попередні роки представники цих країн виступали лише у гранд-фіналі, а фрагменти їхніх генеральних репетицій транслювалися під час півфіналів.

Також, на відміну від попередніх років, коли голосування починалося після того, як всі учасники завершили свої виступи, у 2024 році воно розпочнеться безпосередньо перед виходом на сцену першого конкурсанта.

До того ж відбулися зміни для глядачів з країн, які не беруть участі в Євробаченні. Тепер вони матимуть 24 години для того, щоб віддати свої голоси за улюблених виконавців. Крім того, онлайн-голосування розпочнеться після другої генеральної репетиції перед півфіналом та фіналом і триватиме до завершення виступів.