Також виконавиці прокоментували свої сценічні костюми. Виявляється, їх теж треба трансформувати.

До теми alyona alyona і Jerry Heil вразили виконанням Teresa & Maria з двома учасниками Євробачення-2024

Що українки сказали про першу репетицію в Мальме

Як розповіла Альона, сцена вища, ніж співачки розраховували, через що їм довелося долати більше сходинок, ніж передбачалося. Як наслідок, за словами реперки, це забирає її дихальні сили. Щодо костюмів, виконавиці поділилися, що їм все дуже подобається, але образи ще потрібно вдосконалити. Зокрема, дещо підрізати плаття Яни.

Дуже багато правок від сьогодні. Думаю, що на наступній репетиції ви побачите, за моїми підрахунками, в сімсот разів краще,

– іронічно зазначила Jerry Heil.

Як пройшла перша репетиція alyona alyona і Jerry Heil у Мальме