Також виконавиці прокоментували свої сценічні костюми. Виявляється, їх теж треба трансформувати.
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Що українки сказали про першу репетицію в Мальме
Як розповіла Альона, сцена вища, ніж співачки розраховували, через що їм довелося долати більше сходинок, ніж передбачалося. Як наслідок, за словами реперки, це забирає її дихальні сили. Щодо костюмів, виконавиці поділилися, що їм все дуже подобається, але образи ще потрібно вдосконалити. Зокрема, дещо підрізати плаття Яни.
Дуже багато правок від сьогодні. Думаю, що на наступній репетиції ви побачите, за моїми підрахунками, в сімсот разів краще,
– іронічно зазначила Jerry Heil.
Як пройшла перша репетиція alyona alyona і Jerry Heil у Мальме
- Дует з'явився на сцені в яскравих костюмах. Яна була одягнена в бежеву сукню, а Альона – в сірий костюм, обидва з елементами обладунків. Сцена була підсвічена темно-фіолетовим кольором, що задавало особливу атмосферу.
- Виступ дуету вирізнявся унікальним поєднанням хорового вокалу, луперного інтро та бездоганно інтегрованих елементів, що в результаті створило цілісну композицію.
- Напередодні репетиції в Альони виникли проблеми зі здоров'ям. Стрес і тривала 26-годинна дорога негативно позначилися на її голосі, через що співачка охрипла. Попри це артистка запевнила шанувальників, що почувається добре, і підкреслила, що хрипкий голос додає її репу унікального стилю.