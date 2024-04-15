Їх вартість починається з 525 гривень. Водночас є й тікети за 27 тисяч гривень.
До теми Від лідерів до аутсайдерів: повний список учасників Євробачення-2024 та їхніх пісень
Яка вартість квитків на Євробачення-2024
Ціни стартують від 145 шведських крон (приблизно 525 гривень). Водночас слід враховувати, що вартість квитків буде варіюватися залежно від відстані до сцени та дати самого концерту. Відповідно, ті, хто хоче зайняти місця ближче до сцени, мають заплатити вищу ціну.
Для єврофанів буде можливість відвідати вечірній допрем'єрний показ, вартість квитків на який варіюватиметься від 145 до 795 шведських крон. Крім того, 11 травня можна буде побачити генеральну репетицію фіналу, ціни на квитки починаються від 525 до 1 385 шведських крон.
Водночас квитки на фінальне шоу будуть найдорожчими й можуть сягати 3795 шведських крон (близько 13755 грн).
Також доступні VIP-квитки, ціни на які варіюються від 3795 до 7495 крон (13957-27125 грн). Ці квитки пропонують ексклюзивні привілеї для справжніх поціновувачів пісенного конкурсу.
Що відомо про Євробачення-2024
- Міжнародний пісенний конкурс відбудеться в Мальме, Швеція. Переможець цього престижного заходу стане відомий 11 травня під час грандіозного фіналу.
- Підготовка до Євробачення у Швеції вже йде повним ходом. У Мальме встановлюються сцени, допрацьовуються програми для гостей і готуються музичні сюрпризи для єврофанів.
- За останніми прогнозами букмекерів, швейцарський співак Nemo з піснею The Code має 25% шансів на перемогу станом на 15 квітня. Baby Lasagna з Хорватії і його трек Rim Tim Tagi Dim наразі посідає друге місце, а італійська співачка Анджеліна Манго з піснею La noia – третє. Представниці від України зараз посідають четверте місце у рейтингу.