Уже в травні в Мальме відбудеться 68-й пісенний конкурс Євробачення-2024. І на єврофанів чекають цікаві нововведення.

До слова Не українка: Швеція оголосила свого представника на Євробачення-2024

Які зміни відбулися в Євробаченні-2024

Отож уперше в історії конкурсу у 2024 році країни "Великої п’ятірки", які щороку автоматично потрапляють до фіналу, разом із минулорічною країною-переможцем Швецією будуть наживо виступати під час фіналів. До цього року представники цих країн демонстрували свої номери лише в гранд-фіналі, а в півфіналах показували фрагменти їхніх генеральних репетицій. Утім, цього року оргкомітет вирішив дати рівні шанси всім конкурсантам. Тепер у кожному з півфіналів у перервах між виходом на сцену інших виконавців країни "Великої п'ятірки" і країна-переможець зможуть повноцінно виступити.

Уже відомо, до речі, що в першому півфіналі, який пройде 7 травня, свої номери покажуть Німеччина, Швеція, Велика Британія. У другому півфіналі, що відбудеться 9 травня, заплановані виступи Франції, Італії, Іспанії.

Друге нововведення пов'язане з часом глядацького голосування у гранд-фіналі, який пройде 11 травня. Якщо раніше голосування починалося після завершення виступів усіх учасників (під час перерви), то в 2024 році воно розпочнеться безпосередньо перед початком виступу першого конкурсанта.

Третя зміна стосується тих фанів, чиї країни не беруть участь у Євробаченні. Глядачі матимуть 24 години, аби проголосувати за свого фаворита. Що стосується онлайн-голосування, то воно стартуватиме після завершення другої генеральної репетиції перед півфіналами та фіналом і триватиме безпосередньо до цих виступів.

Що відомо про Євробачення-2024