Show 24 зібрав усіх музикантів, що зберуться у шведському Мальме на Євробаченні-2024 у травні. Вже за кілька тижнів хтось із них здобуде омріяну перемогу, а хтось повернеться додому з поразкою.

Зауважимо, що наразі не всі країни-учасники визначилися з представниками та піснями. Вони з'являться у цьому списку згодом.

Учасники першого півфіналу

Україна

Україну на Євробаченні представить дует артисток alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Реперка та співачка (яка раніше двічі пробувалась на Нацвідборі) вирішили об'єднатися для спільної перемоги. Їхня пісня Teresa & Maria написана українською та англійською та полягає в об'єднанні жінок; образах святих, які також були людьми.

alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria: дивіться відео онлайн

Польща

24-річна співачка LUNA представить свою країну з композицією The Tower ("Вежа"). Дівчина займається музикою з 18 років, захоплюється астрологією та Ніком Кейвом. Вежа у конкурсній пісні символізує негатив, з яким стикається людство. LUNA ж закликає повалити вежу та йти до самореалізації.

LUNA – The Tower: дивіться відео онлайн

Литва

Литву на пісенному конкурсі представить 26-річний Сільвестрас Белте. Він навчався у Лондоні, але повернувся на батьківщину, щоб створювати нові пісні. Його пісня Luktelk ("Зачекай") розповідає про застрягання людей у рутині, завданнях, які однакові щодня. Через це ми стаємо нещасливі й немов поринаємо в інших вимір або сон, але вкінці дня прокидаємося і танцюємо попри все.

Silvester Belt – Luktelk: дивіться відео онлайн

Хорватія

Хорватію на Євробаченні представить 28-річний Марко Пурішич, відомий як Baby Lasagna. Він почав грати на гітарі з 8 років, спершу належав до гурту Manntra, а у 2023 розпочав сольну кар'єру. Його трек Rim Tim Tagi Dim став фаворитом відбору: пісня жартівливо розповідає про еміграцію молодих хорватів у пошуках кращих можливостей.

Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim: дивіться відео онлайн

Ірландія

Bambie Thug представлять Ірландію на Євробаченні-2024. Знаменитість є небінарною особою, тому використовує займенники "вони, їх". Конкурсна пісня Doomsday Blue ("Синій судний день") розповідає про розбите серце, обман і біль нерозділеного кохання.

Bambie Thug – Doomsday Blue: дивіться відео онлайн

Словенія

Raiven – 27-річна співачка, яка на пісенному конкурсі презентує пісню Veronika. Вона навчалася музики з чотирьох років і вже тричі подавала заявку на нацвідбір. Її композиція звучатиме словенською, це темна та містична поп-пісня. На неї співачку надихнула графиня Веронікою, яка була першою жінкою, засудженою за чаклунство у Словенії.

Raiven – Veronika: дивіться відео онлайн

Фінляндія

Цю країну на Євробаченні-2024 представить епатажний гурт Windows95Man з піснею No Rules. Головний меседж треку: люди мають не боятися правил та повинні показувати свою істинну особистість.На думку музикантів, кожному варто лишатися собою та отримувати задоволення від життя.

Windows95Man – No Rules: дивіться відео онлайн

Люксембург

Талі Голергант, яка представляється лише як Талі, поїде на музичний конкурс з піснею Fighter ("Борець"). Це перша учасниця від Люксембургу з 1992 року після повернення країни на Євробачення. У пісні співачка через свій досвід розповідає про людські страждання та відторгнення.

Tali – Fighter: дивіться відео онлайн

Молдова

На Євробаченні-2024 Молдову представить співачка Наталія Барбу, відома у своїй країні як талановита скрипалька. Вона вже представляла Молдову у 2007, але повернеться на конкурс знову з піснею In the Middle ("Посередині"). Трек закликає прислухатися до свого серця й не боятися труднощів.

Natalia Barbu – In The Middle: дивіться відео онлайн

Учасники другого півфіналу

Мальта

З Мальти на пісенний конкурс поїде 25-річна співачка Сара Боннічі з піснею Loop. Артистка обрала доволі відвертий образ та композицію, що розповідає про симпатію та потяг між чоловіком і жінкою.

Sarah Bonnici – Loop: дивіться відео онлайн

Чехія

Чехію представить 24-річна співачка Aiko з піснею Pedestal. Артистка народилась в Росії, але згодом її сім'я переїхала до Чехії. Вона є першою чеською співачкою, яка світилась на екранах Таймс-Сквер, і першою жінкою, яка взяла участь у Spotify Equal. Її пісня Pedestal про любов до себе, розвиток та розширення можливостей. У треку співачка закликає ставити себе на перше місце та позбуватись токсичних стосунків.

Aiko – Pedestal: дивіться відео онлайн

Албанія

37-річна співачка Беса поїде на Євробачення з Албанії. Вона брала участь у багатьох музичних конкурсах, а ще пробувалась у нацвідборі в Румунії 15 років тому. Її пісня Zemrën n'dorë ("Рука в серці") - це емоційна балада, що відображає хвилі та контраст людських почуттів.

Besa Kokëdhima – Zemrën n'dorë: дивіться відео онлайн



Данія

26-річна Saba починала розвиватися як модель та бізневумен, тоді як її сестра-близнючка була співачкою та акторкою. Якось Сабі довелося замінити сестру на мюзиклі - так вона дебютувала як артистка. У пісні для Євробачення Sand співачка використовує метафору піску як символу чогось крихкого, тимчасового, але романтичного.

Saba – Sand: дивіться відео онланй

Естонія

Дует виконавців 5miinust та Puuluup представлять на Євробаченні пісню "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi". Трек натхненний подорожжю, яку здійснили артисти. Вона підіймає тему вживання наркотичних речовин, соціальних норм та самоідентифікації.

5miinust та Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi: дивіться відео онлайн

Норвегія

Норвегію на музичному конкурсі представить гурт Gåte, стилем якого є прогресивний фолк-рок. Їхня пісня Ulveham ("Людина-вовк") – перша композиція на Євробаченні, що звучатиме норвезькою. Це інтерпретація середньовічної балади з доданням зміненої лірики та особливих електронних ритмів.

Gåte – Ulveham: дивіться відео онлайн

Латвія

Латвію на Євробаченні представлятиме 39-річний Артрур Шинигирейс, відомий як Dons. Він співав з 16 років, але вирішив навчатись кулінарії. Та згодом повернувся до творчості. Конкурсний трек Hollow описує відчуття, як внутрішня невпевненість тримає людину в заручниках і не дозволяє жити на повну.

Dons – Hollow: дивіться відео онлайн

Сан-Марино

Іспанський рок-гурт Megara представить на Євробаченні-2024 Сан-Марино, хоч спершу вони хотіли брати участь у відборі в Іспанії. Конкурсна пісня "11:11" розповідає про досвід гурту, якому доводилось відбиватися від недоброзичливців. Та їх підтримувала любов прихильників.

Megara – "11:11": дивіться відео онлайн

Бельгія

33-річний музикант Mustii відомий не тільки як представник Бельгії, але й автор пісень, письменник та актор. Він зіграв у кількох фільмах та серіалах, а у 2014 став писати пісні. Його пісня Before the Party's Over знаменує новий музичний стиль, адже артист хоче показати справжнього себе.

Mustii – Before the Party's Over: дивіться відео онлайн

Велика п'ятірка та країна-переможець

Іспанія

Від Іспанії цього року на пісенний конкурс поїде гурт Nebulossa, який створює музику у стилі 80-х. Їхня пісня для конкурсу називається Zorra – це слово можна перекласти як "лисиця". Це також синонім образливого слова на адресу жінок, тому пісня обурила католицьку церкву. Але представники гурту наголошують навпаки, що пісня створена на захист жінок.

Nebulossa – Zorra: дивіться відео онлайн

Італія

Вперше за 8 років Італію представить жінка – Анджеліна Манго. Вона займається музикою з дитинства, а у 2020 розпочала сольну кар'єру. Пісня La noia ("Нудьга") свіжа та безтурботна з зі середземноморським стилем. Нудьгу співачка описала не як негативне явище, а як спосіб відкрити себе.

Angelina Mango – La noia: дивіться відео онлайн

Німеччина

28-річний співак Ісаак поїде на Євробачення з Німеччини. Він починав як вуличний музикант, згодом створив свій гурт. Його трек Always on the Run – це потужний звук з ліричними фрагментами.

Isaak – Always on the Run: дивіться відео онлайн