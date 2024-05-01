В этом году организаторы конкурса сообщили о некоторых важных нововведениях. В то же время уже известна концертная программа и стоимость билетов на шоу. Подробнее о Евровидении-2024 расскажет Show 24.

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Где пройдет Евровидение-2024

После победы певицы Loreen на конкурсе прошлого года, нынешнее Евровидение пройдет в Швеции, в городе Мальме. Главные шоу состоятся:

7 мая 2024 – первый полуфинал;

2024 – первый полуфинал; 9 мая 2024 – второй полуфинал;

2024 – второй полуфинал; 11 мая 2024 – финал.

К тому же организаторы сообщили полный перечень мероприятий, которые стоит ожидать еврофанам.

Все мероприятия будут проходить в Eurovision Village в парке Фолькетс. Так, поклонники конкурса смогут наблюдать за выступлениями артистов и различными шоу на сцене Euphoria Stage, Tattoo Stage и Dancing Queen Stage.

Специально для песенного конкурса организаторы выделили улицу Friisgatan, где посетители смогут насладиться едой и напитками.

Кроме того, в районе Malmö Live и Malmö Central Station также будут созданы небольшие площадки для концертов и спектаклей.

Еврофанов ждет целая череда увлекательных выступлений. Танцевальные постановки 90-х, вечер с ABBA, концерт хора Happy Voices, драг-шоу и выступление украинской группы Go-A – это лишь некоторые из запланированных мероприятий. Кроме того, на сцену выйдет Кончита Вурст с живым концертом.

Евровидение-2024 пройдет в Мальме: смотрите видео онлайн

Список участников Евровидения-2024

Страны активно подготовились к песенному конкурсу, проводя национальные отборы и выбирая лучшего представителя. В то же время уже известно, какие музыканты с какими песнями будут выступать через неделю. В этом году в конкурсе принимает участие 37 стран.

Кипр: Silia Kapsis – Liar Сербия: TEYA DORA – RAMONDA Украина: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria Польша: LUNA – The Tower Литва: Silvester Belt – Luktelk Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim Исландия: Hera Björk – Scared of Heights Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue Словения: Raiven – Veronika Финляндия: Windows95Man – No Rules Азербайджан: FAHREE feat. Ilkin Dovlatov – Özünlə Apar Австралия: Electric Fields – One Milkali (One Blood) Люксембург: Tali – Fighter Португалия: iolanda – Grito Молдова: Natalia Barbu – In The Middle Мальта: Sarah Bonnici – Loop Чехия: Aiko – Pedestal Албания: Besa Kokëdhima – Zemrën n'dorë Греция: Marina Satti – ZARI Швейцария: Nemo – The Code Дания: Saba – Sand Австрия: Kaleen – We Will Rave Эстония: 5miinust и Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Норвегия: Gåte – Ulveham Латвия: Dons – Hollow Армения: LADANIVA – Jako Сан-Марино: Megara – 11:11 Грузия: Nutsa Buzaladze – Firefighter Израиль: Eden Golan – Hurricane Нидерланды: Joost Klein – Europapa Бельгия: Mustii – Before the Party's Over Испания: Nebulossa – Zorra Швеция: Marcus & Martinus – Unforgettable Италия: Angelina Mango – La noia Франция: Slimane – Mon Amour Великобритания: Olly Alexander – Dizzy Германия: Isaak – Always on the Run

Ставки букмекеров

Букмекеры ежедневно обновляют свои прогнозы на победителя Евровидения-2024. Представительницы от Украины alyona alyona & Jerry Heil длительное время были в лидерах, однако сейчас они стабильно держатся в первой пятерке.

Швейцарскому певцу Nemo с треком The Code сейчас прогнозируют победу. Его шансы, по состоянию на 1 мая, составляют 24%. Второе место занимает представитель Хорватии Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim. Тройку лидеров закрывает представительница Италии Анжелина Манго с треком La noia. Ей удалось подвинуть на четвертое место нидерландца Йоста Кляйна с танцевальной песней Europapa.

В то же время вероятность победы нашей страны в очередной раз упала до 8%. Однако alyona alyona и Jerry Heil держатся в пятерке лидеров.

Также в десятке лидеров есть:

Франция – 4%;

Израиль – 4%;

Греция – 3%;

Ирландия – 2%;

Бельгия – 1%.



Ставки букмекеров на Евровидение-2024 / Скриншот с сайта

Представительницы от Украины на Евровидении-2024

Победительницами нынешнего Нацотбора стали alyona alyona и Jerry Heil с треком Teresa & Maria. Рэперка и певица решили объединиться для общей победы. Их песня Teresa & Maria написана на украинском и английском и заключается в объединении женщин; образах святых, которые также были людьми.

alyona alyona и Jerry Heil – Тeresa & Maria: смотрите видео онлайн

Исполнительницы уже прибыли в Мальме, где совсем скоро споют свой трек на большой сцене. К тому же они провели первую репетицию с песней Teresa & Maria. Артистки показали свои образы и декорации, которые будут сопровождать их во время выступления.



Репетиция представительниц от Украины / Фото с официального сайта Евровидения

Jerry Heil сменила имидж и показалась с нарощенными длинными волосами в бежевом длинном платье. В то же время alyona alyona надела серый костюм для выступления на сцене. К образу каждой из артисток дизайнеры добавили элементы доспехов, что символизирует героизм украинцев. Интересно, что освещение во время выступления девушек будет темно-багровое.



alyona alyona и Jerry Heil в Мальме / Фото с официального сайта Евровидения

Однако, девушки сообщили о некоторых правках в номере. Так, они хотят потренироваться преодолевать больше ступенек на сцене, чем предполагалось и подрезать платье Яны.

Стоимость билетов на шоу

Билеты на песенный конкурс уже можно приобрести на сайте. Цены стартуют от 145 шведских крон (примерно 525 гривен). В то же время следует учитывать, что стоимость билетов будет варьироваться в зависимости от расстояния до сцены и даты самого концерта. Соответственно, те, кто хочет занять места ближе к сцене, должны заплатить более высокую цену.

Допремьерный показ – от 145 до 795 шведских крон (527 – 2893 грн).

Генеральная репетиция финала – от 525 до 1 385 шведских крон (1911 – 5041 грн).

Финальное шоу – 3795 шведских крон (около 13755 грн).

VIP-билеты – от 3795 до 7495 крон (13957 – 27125 грн).

Нововведения в конкурсе

По новой системе жеребьевки участники будут выбирать свой порядковый номер среди трех категорий: первая половина шоу, вторая половина и выбор продюсера. Теперь будет 6 мест на выбор в первой половине, 6 мест во второй половине и 13 мест в категории "выбор продюсера".

Еще одно изменение касается выступления стран Большой пятерки, и прошлогоднего победителя Швеции в финале. Они впервые в истории выступят в полуфиналах вживую. В предыдущие годы представители этих стран выступали только в гранд-финале, а фрагменты их генеральных репетиций транслировались во время полуфиналов.

Также, в отличие от предыдущих лет, когда голосование начиналось после того, как все участники завершили свои выступления, в 2024 году оно начнется непосредственно перед выходом на сцену первого конкурсанта.

К тому же произошли изменения для зрителей из стран, которые не принимают участия в Евровидении. Теперь они будут иметь 24 часа для того, чтобы отдать свои голоса за любимых исполнителей. Кроме того, онлайн-голосование начнется после второй генеральной репетиции перед полуфиналом и финалом и продлится до завершения выступлений.