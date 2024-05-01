В этом году организаторы конкурса сообщили о некоторых важных нововведениях. В то же время уже известна концертная программа и стоимость билетов на шоу. Подробнее о Евровидении-2024 расскажет Show 24.

Интересно От лидеров до аутсайдеров: полный список участников Евровидения-2024 и их песен

После победы певицы Loreen на конкурсе прошлого года, нынешнее Евровидение пройдет в Швеции, в городе Мальме. Главные шоу состоятся:

  • 7 мая 2024 – первый полуфинал;
  • 9 мая 2024 – второй полуфинал;
  • 11 мая 2024 – финал.

К тому же организаторы сообщили полный перечень мероприятий, которые стоит ожидать еврофанам.

Все мероприятия будут проходить в Eurovision Village в парке Фолькетс. Так, поклонники конкурса смогут наблюдать за выступлениями артистов и различными шоу на сцене Euphoria Stage, Tattoo Stage и Dancing Queen Stage.

Специально для песенного конкурса организаторы выделили улицу Friisgatan, где посетители смогут насладиться едой и напитками.

Кроме того, в районе Malmö Live и Malmö Central Station также будут созданы небольшие площадки для концертов и спектаклей.

Еврофанов ждет целая череда увлекательных выступлений. Танцевальные постановки 90-х, вечер с ABBA, концерт хора Happy Voices, драг-шоу и выступление украинской группы Go-A – это лишь некоторые из запланированных мероприятий. Кроме того, на сцену выйдет Кончита Вурст с живым концертом.

Евровидение-2024 пройдет в Мальме: смотрите видео онлайн

Страны активно подготовились к песенному конкурсу, проводя национальные отборы и выбирая лучшего представителя. В то же время уже известно, какие музыканты с какими песнями будут выступать через неделю. В этом году в конкурсе принимает участие 37 стран.

  1. Кипр: Silia Kapsis – Liar
  2. Сербия: TEYA DORA – RAMONDA
  3. Украина: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
  4. Польша: LUNA – The Tower
  5. Литва: Silvester Belt – Luktelk
  6. Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
  7. Исландия: Hera Björk – Scared of Heights
  8. Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue
  9. Словения: Raiven – Veronika
  10. Финляндия: Windows95Man – No Rules
  11. Азербайджан: FAHREE feat. Ilkin Dovlatov – Özünlə Apar
  12. Австралия: Electric Fields – One Milkali (One Blood)
  13. Люксембург: Tali – Fighter
  14. Португалия: iolanda – Grito
  15. Молдова: Natalia Barbu – In The Middle
  16. Мальта: Sarah Bonnici – Loop
  17. Чехия: Aiko – Pedestal
  18. Албания: Besa Kokëdhima – Zemrën n'dorë
  19. Греция: Marina Satti – ZARI
  20. Швейцария: Nemo – The Code
  21. Дания: Saba – Sand
  22. Австрия: Kaleen – We Will Rave
  23. Эстония: 5miinust и Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
  24. Норвегия: Gåte – Ulveham
  25. Латвия: Dons – Hollow
  26. Армения: LADANIVA – Jako
  27. Сан-Марино: Megara – 11:11
  28. Грузия: Nutsa Buzaladze – Firefighter
  29. Израиль: Eden Golan – Hurricane
  30. Нидерланды: Joost Klein – Europapa
  31. Бельгия: Mustii – Before the Party's Over
  32. Испания: Nebulossa – Zorra
  33. Швеция: Marcus & Martinus – Unforgettable
  34. Италия: Angelina Mango – La noia
  35. Франция: Slimane – Mon Amour
  36. Великобритания: Olly Alexander – Dizzy
  37. Германия: Isaak – Always on the Run

Букмекеры ежедневно обновляют свои прогнозы на победителя Евровидения-2024. Представительницы от Украины alyona alyona & Jerry Heil длительное время были в лидерах, однако сейчас они стабильно держатся в первой пятерке.

Швейцарскому певцу Nemo с треком The Code сейчас прогнозируют победу. Его шансы, по состоянию на 1 мая, составляют 24%. Второе место занимает представитель Хорватии Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim. Тройку лидеров закрывает представительница Италии Анжелина Манго с треком La noia. Ей удалось подвинуть на четвертое место нидерландца Йоста Кляйна с танцевальной песней Europapa.

В то же время вероятность победы нашей страны в очередной раз упала до 8%. Однако alyona alyona и Jerry Heil держатся в пятерке лидеров.

Также в десятке лидеров есть:

  • Франция – 4%;
  • Израиль – 4%;
  • Греция – 3%;
  • Ирландия – 2%;
  • Бельгия – 1%.

Победительницами нынешнего Нацотбора стали alyona alyona и Jerry Heil с треком Teresa & Maria. Рэперка и певица решили объединиться для общей победы. Их песня Teresa & Maria написана на украинском и английском и заключается в объединении женщин; образах святых, которые также были людьми.

alyona alyona и Jerry Heil – Тeresa & Maria: смотрите видео онлайн

Исполнительницы уже прибыли в Мальме, где совсем скоро споют свой трек на большой сцене. К тому же они провели первую репетицию с песней Teresa & Maria. Артистки показали свои образы и декорации, которые будут сопровождать их во время выступления.

Jerry Heil сменила имидж и показалась с нарощенными длинными волосами в бежевом длинном платье. В то же время alyona alyona надела серый костюм для выступления на сцене. К образу каждой из артисток дизайнеры добавили элементы доспехов, что символизирует героизм украинцев. Интересно, что освещение во время выступления девушек будет темно-багровое.

Однако, девушки сообщили о некоторых правках в номере. Так, они хотят потренироваться преодолевать больше ступенек на сцене, чем предполагалось и подрезать платье Яны.

Билеты на песенный конкурс уже можно приобрести на сайте. Цены стартуют от 145 шведских крон (примерно 525 гривен). В то же время следует учитывать, что стоимость билетов будет варьироваться в зависимости от расстояния до сцены и даты самого концерта. Соответственно, те, кто хочет занять места ближе к сцене, должны заплатить более высокую цену.

  • Допремьерный показ – от 145 до 795 шведских крон (527 – 2893 грн).
  • Генеральная репетиция финала – от 525 до 1 385 шведских крон (1911 – 5041 грн).
  • Финальное шоу – 3795 шведских крон (около 13755 грн).
  • VIP-билеты – от 3795 до 7495 крон (13957 – 27125 грн).

По новой системе жеребьевки участники будут выбирать свой порядковый номер среди трех категорий: первая половина шоу, вторая половина и выбор продюсера. Теперь будет 6 мест на выбор в первой половине, 6 мест во второй половине и 13 мест в категории "выбор продюсера".

Еще одно изменение касается выступления стран Большой пятерки, и прошлогоднего победителя Швеции в финале. Они впервые в истории выступят в полуфиналах вживую. В предыдущие годы представители этих стран выступали только в гранд-финале, а фрагменты их генеральных репетиций транслировались во время полуфиналов.

Также, в отличие от предыдущих лет, когда голосование начиналось после того, как все участники завершили свои выступления, в 2024 году оно начнется непосредственно перед выходом на сцену первого конкурсанта.

К тому же произошли изменения для зрителей из стран, которые не принимают участия в Евровидении. Теперь они будут иметь 24 часа для того, чтобы отдать свои голоса за любимых исполнителей. Кроме того, онлайн-голосование начнется после второй генеральной репетиции перед полуфиналом и финалом и продлится до завершения выступлений.