Лати й порвана сукня: alyona alyona і Jerry Heil розповіли про символізм образів на Євробаченні

alyona alyona і Jerry Heil вже провели дві репетиції до пісенного конкурсу Євробачення у Мальме. З цієї нагоди український дует зізнався, який символізм приховується за сценічними образами.

За словами дівчат, вони серйозно підійшли до вибору костюмів. Водночас артисткам до вподоби думки людей, щодо ймовірного значення образів співачок.

Не пропустіть alyona alyona та Jerry Heil представлять Україну на Євробаченні-2024: текст і переклад пісні

Який символізм костюмів alyona alyona і Jerry Heil

Український дует поділився, що вага сценічних костюмів досить велика. Так, alyona alyona одягнула справжню кольчугу, а Jerry Heil – лати. Артистки свідомо обрали такі образи, оскільки хочуть на собі відчути цей символізм і пізніше його транслювати.

Jerry Heil зізналася, що її костюм був створений за образом Архангела Михаїла. Водночас співачці кажуть про її схожість з Прометеєм або Жанною Д'Арк, що дійсно захоплює виконавицю.

За референс мого костюма ми обирали зображення захисника Архангела Михаїла. Ми дивилися на його одяг, що він транслює. Хтось каже, що це Жана Д'Арк або Прометей, який несе людям вогонь. Мені подобаються всі варіанти. Це символ сильних дів, які на своїх сталевих плечах несуть цей світ,

– поділилася Jerry Heil.



Образ Jerry Heil / Фото eurovіsion.tv



Символізм костюму Jerry Heil | Фото eurovіsion.tv

Ба більше, alyona alyona розповіла, що сукня Яни є справді рваною та пошкодженою вогнем. Водночас кольчуга реперки важить три кілограми, а для її виготовлення використали 10 тисяч кілець.

У Яни сукня реально рвана і горіла. Мій кейп – у нього багатошарові плечі, щоб показати, що життя жінки зараз – воно важке, тернисте, сповнене таких штук, на які ти не очікуєш. І ти на своїх плечах мусиш нести купу всього, але ти встаєш, береш у руки меч і йдеш боротися,

– зізналася alyona alyona.



Багатошаровий образ alyona alyona / Фото eurovіsion.tv



Кольчуга alyona alyona / Фото eurovіsion.tv

Що відомо про виступ alyona alyona і Jerry Heil