Цю роль виконає знаменита українська режисерка. Вона співпрацювала із найвідомішими світовими артистами. Зокрема, з Дуа Ліпою, Гаррі Стайлзом, Джей Ло та багатьма іншими зірками. Крім того, режисерка має дві номінації на премію Греммі.
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Хто поставив номер alyona alyona & Jerry Heil для Євробачення-2024
З'ясувалося, що це Таня Муіньо. Ця звістка дуже потішила українців і вони вже очікують на шедевр від представниць України під час пісенного конкурсу.
Що відомо про Євробачення-2024
- Пісенний конкурс відбудеться в Мальме, Швеція. Довгоочікувана подія розпочнеться з першого півфіналу 7 травня, а 9 травня пройде другий півфінал. Переможця оголосять 11 травня.
- Виступ українських артисток пройде 7 травня. Альона та Яна, до речі, вже відправилися в Мальме. Вони навіть провели свою першу репетицію на великій сцені. Співачки зізналися, що загалом їм подобається номер та костюми, однак їх потрібно дещо вдосконалити.
- За останніми прогнозами букмекерів, співак Nemo з піснею The Code вийшов у лідери з 23% шансів на перемогу. Слідом за ним йде хорватський співак Baby Lasagna з треком Rim Tim Tagi Dim, а на третьому місці – Joost Klein з Нідерландів з піснею Europapa. Італійська співачка Анджеліна Манго опустилася на четверте місце, а alyona alyona та Jerry Heil замикають п'ятірку лідерів з 8% шансами на перемогу.
- Днями також стало відомо, що Джамала, переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2016, буде речницею від України на цьогорічному пісенному конкурсі, тобто виконавиця оголосить результати Національного журі у гранд-фіналі.