Цю роль виконає знаменита українська режисерка. Вона співпрацювала із найвідомішими світовими артистами. Зокрема, з Дуа Ліпою, Гаррі Стайлзом, Джей Ло та багатьма іншими зірками. Крім того, режисерка має дві номінації на премію Греммі.

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З'ясувалося, що це Таня Муіньо. Ця звістка дуже потішила українців і вони вже очікують на шедевр від представниць України під час пісенного конкурсу.

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