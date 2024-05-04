По словам девушек, они серьезно подошли к выбору костюмов. В то же время артисткам нравится мнение людей, относительно вероятного значения образов певиц.

Не пропустите alyona alyona и Jerry Heil представят Украину на Евровидении-2024: текст и перевод песни

Какой символизм костюмов alyona alyona и Jerry Heil

Украинский дуэт поделился, что вес сценических костюмов достаточно большой. Так, alyona alyona alyona надела настоящую кольчугу, а Jerry Heil – латы. Артистки сознательно выбрали такие образы, поскольку хотят на себе прочувствовать этот символизм и позже его транслировать.

Jerry Heil призналась, что ее костюм был создан по образу Архангела Михаила. В то же время певице говорят о ее сходстве с Прометеем или Жанной Д'Арк, что действительно восхищает исполнительницу.

За референс моего костюма мы выбирали изображение защитника Архангела Михаила. Мы смотрели на его одежду, что он транслирует. Кто-то говорит, что это Жана Д'Арк или Прометей, который несет людям огонь. Мне нравятся все варианты. Это символ сильных дев, которые на своих стальных плечах несут этот мир,

– поделилась Jerry Heil.



Образ Jerry Heil / Фото eurovision.tv



Символизм костюма Jerry Heil | Фото eurovision.tv

Более того, alyona alyona рассказала, что платье Яны действительно рваное и поврежденное огнем. В то же время кольчуга реперки весит три килограмма, а для ее изготовления использовали 10 тысяч колец.

У Яны платье реально рваное и горелое. Мой кейп – у него многослойные плечи, чтобы показать, что жизнь женщины сейчас – она тяжелая, тернистая, полна таких штук, на которые ты не ожидаешь. И ты на своих плечах должна нести кучу всего, но ты встаешь, берешь в руки меч и идешь бороться,

– призналась alyona alyona.



Многослойный образ alyona alyona / Фото eurovision.tv



Кольчуга alyona alyona / Фото eurovision.tv

Что известно о выступлении alyona alyona и Jerry Heil