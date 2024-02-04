З піснею Teresa & Maria вони виступлять у першому півфіналі Євробачення-2024, який відбудеться 7 травня у шведському місті Мальме, повідомляє 24 Канал.
Актуально Alyona Alyona та Jerry Heil перемогли у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024
Як пройшов виступ переможця у прямому ефірі фіналу Національного відбору та які рядки були закладені у композицію – дізнавайтеся далі.
Нацвідбір на Євробачення-2024 – дивіться відео онлайн:
Текст пісні переможців Національного відбору на Євробачення-2024
Джере-джере-джерело пробива собі шлях
Що би що би не було, світ на її плечах
Мані-мані-манівці звивисті, скелясті
Але знай: в твоїй руці твоє власне щастя
З нами Мама Тереза і Діва Марія
Босі, ніби по лезу, йшли по землі
With us mama Teresa, Diva Maria
All the Divas were born as a human beings
З нами Мама Тереза і Діва Марія
Босі, ніби по лезу, йшли по землі
With us mama Teresa, Diva Maria
All the Divas were born as a human beings
Навіть ще змаля ми шукали шлях
Та життя - петля, ніби для тих, хто падає
На своїх плечах ще мале дівча
Несе з болю чан і вбача, що то вада є
Знову не така, то надто м'яка
Одяг на кістках, голяка чи то під вінець
Де твоє дитя? Що твоє життя?
Та роки ж летять! І затям: скоро вже кінець
І хай хтось хоче аби ми зламались
Хай бува в тобі заряду не по лікоть, а по палець
І хай хтось хова за посмішкою ненависть і заздрість
Коли ти пускаєш в серце гнів, добра й любові замість
Але в небі є святі, їх ноги бачили цю землю
знаєш твій тернистий шлях, саме тому є не даремно
І хай буде дуже страшно й темно і часом не легко
Та з тобою завжди будуть з неба слідувати предки
З нами Мама Тереза і Діва Марія
Босі, ніби по лезу, йшли по землі
With us mama Teresa, Diva Maria
All the Divas were born as a human beings
З нами Мама Тереза і Діва Марія
Босі, ніби по лезу, йшли по землі
With us mama Teresa, Diva Maria
All the Divas were born as a human beings
Переклад пісні переможців Національного відбору на Євробачення-2024
Джере-джере-джерело пробива собі шлях
Що би що би не було, світ на її плечах
Мані-мані-манівці звивисті, скелясті
Але знай: в твоїй руці твоє власне щастя
З нами Мама Тереза і Діва Марія
Босі, ніби по лезу, йшли по землі
З нами мама Тереза, Діва Марія
Усі Діви були народжені, як людські творіння
З нами Мама Тереза і Діва Марія
Босі, ніби по лезу, йшли по землі
З нами мама Тереза, Діва Марія
Усі Діви були народжені, як людські творіння
Навіть ще змаля ми шукали шлях
Та життя - петля, ніби для тих, хто падає
На своїх плечах ще мале дівча
Несе з болю чан і вбача, що то вада є
Знову не така, то надто м'яка
Одяг на кістках, голяка чи то під вінець
Де твоє дитя? Що твоє життя?
Та роки ж летять! І затям: скоро вже кінець
І хай хтось хоче аби ми зламались
Хай бува в тобі заряду не по лікоть, а по палець
І хай хтось хова за посмішкою ненависть і заздрість
Коли ти пускаєш в серце гнів, добра й любові замість
Але в небі є святі, їх ноги бачили цю землю
знаєш твій тернистий шлях, саме тому є не даремно
І хай буде дуже страшно й темно і часом не легко
Та з тобою завжди будуть з неба слідувати предки
З нами Мама Тереза і Діва Марія
Босі, ніби по лезу, йшли по землі
З нами мама Тереза, Діва Марія
Усі Діви були народжені, як людські творіння
З нами Мама Тереза і Діва Марія
Босі, ніби по лезу, йшли по землі
З нами мама Тереза, Діва Марія
Усі Діви були народжені, як людські творіння