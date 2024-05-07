У мережі з'явилося повне відео номера alyona alyona і Jerry Heil для Євробачення-2024

Напередодні першого півфіналу Євробачення-2024 учасники провели генеральну репетицію своїх виступів. Так, мережею ширяться відео з неї, де можна побачити і фінальний варіант номера українського дуету alyona alyona і Jerry Heil.

До того ж саме на цій репетиції реперка наступила на свій костюм та впала прямо на сцені. Втім, вона швидко встала і продовжила співати, ніби нічого не сталося.

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Як пройшла фінальна репетиція Євробачення-2024

6 травня у мережі почали з'являтися уривки з генеральної репетиції учасників конкурсу. Водночас користувачі почали активно розповсюджувати відео з виступами головних фаворитів конкурсу. Зокрема, глядачі можуть вже переглянути фінальний варіант номеру alyona alyona і Jerry Heil з піснею Teresa&Maria.

На відео помітно, що дівчата додали деякі спецефекти. Так, з'явиться голографічна версія Яни на екрані у певний момент виступу. Водночас наприкінці номеру співачки постануть навколо жіночих дів, про яких йдеться у конкурсній пісні.

Фінальна репетиція alyona alyona і Jerry Heil: дивіться відео онлайн

Що відомо про виступ українського дуету