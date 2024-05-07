У мережі з'явилося повне відео номера alyona alyona і Jerry Heil для Євробачення-2024
Джерело:Hitradio Ö3
Напередодні першого півфіналу Євробачення-2024 учасники провели генеральну репетицію своїх виступів. Так, мережею ширяться відео з неї, де можна побачити і фінальний варіант номера українського дуету alyona alyona і Jerry Heil.
До того ж саме на цій репетиції реперка наступила на свій костюм та впала прямо на сцені. Втім, вона швидко встала і продовжила співати, ніби нічого не сталося.
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Як пройшла фінальна репетиція Євробачення-2024
6 травня у мережі почали з'являтися уривки з генеральної репетиції учасників конкурсу. Водночас користувачі почали активно розповсюджувати відео з виступами головних фаворитів конкурсу. Зокрема, глядачі можуть вже переглянути фінальний варіант номеру alyona alyona і Jerry Heil з піснею Teresa&Maria.
На відео помітно, що дівчата додали деякі спецефекти. Так, з'явиться голографічна версія Яни на екрані у певний момент виступу. Водночас наприкінці номеру співачки постануть навколо жіночих дів, про яких йдеться у конкурсній пісні.
Фінальна репетиція alyona alyona і Jerry Heil: дивіться відео онлайн
Що відомо про виступ українського дуету
- Дівчата з'являться на великій сцені у Швеції 7 травня у першому півфіналі конкурсу. Артистки виступатимуть п'ятими з піснею Teresa & Maria.
- Дует вже провів дві репетиції, під час яких артистки виявили необхідність внести деякі правки у свій виступ. Зокрема, довжину сукні Яни планують дещо змінити.
- Номер дуетові поставила відома режисерка Таню Муіньо. Співачки дуже добре відгукуються про співпрацю з нею.
- За останніми прогнозами букмекерів, хорватський співак Baby Lasagna має найбільше шансів на перемогу. Виконавець Nemo зі Швейцарії займає друге місце у рейтингу, а італійка Анджеліна Манго закриває трійку лідерів.