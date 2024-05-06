Зауважимо, що вже завтра, 7 травня, пройде перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2024. Як відомо, Україну на міжнародній сцені представить дует Jerry Heil та alyona alyona з піснею Teresa & Maria. Вони виконають трек якраз у першому півфіналі.

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Впала та зламала ніготь

У своїх соцмережах дівчата пояснили, що alyona alyona наступила на свій костюм і впала, зламавши ніготь. Реперка впала буквально перед своєю партією, однак швидко встала, тому на екрані нічого помітно не було.

У мене ця кольчуга, і після репетицій вона стала довшою, ніж була, тому що вона тягнеться. Я не очікувала, що наступлю на неї. Я зламала ніготь і трохи пошкодила свій костюм, але я жива,

– розповіла українська реперка.

Згодом виконавиця також додала, що після цього інциденту не розгубилася, а натомість встала і продовжила співати. Відомо, що це була технічна репетиція і на результати вона не впливає.

"Будь-яка українська жінка так і зробила б. Я встану і піду, зачитаю ще краще, бо я вже маю досвід, як впасти й встати. Все нормально, дякую за турботу", – сказала alyona alyona.

Alyona Alyona впала на сцені "Євробачення-2024": дивіться відео

Зауважимо, що цього вечора відбулася остання репетиція, влаштована спеціально для журі, які виставлятимуть свої бали учасникам музичного конкурсу.

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