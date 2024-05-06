Водночас дует зізнався, які очікування були від такої співпраці. За словами Яни, режисерка дуже проста та людяна.
Не пропустіть alyona alyona та Jerry Heil представлять Україну на Євробаченні-2024: текст і переклад пісні
Що говорить дует про співпрацю з Муіньо
Як зізналася Jerry Heil, вони дуже давно захоплюються творчістю Муіньо. До того ж дівчата довго тримали в секреті факт співпраці з нею.
alyona alyona розповіла, що співпраця з режисеркою показує головну ідею пісні Teresa&Maria – об'єднання жінок. Ба більше, дует поділився, що Муіньо була в захваті від цього треку, тому погодилася зайнятися постановкою номера.
Вона сказала: "Я почула вашу пісню і я її відчула. Я не працюю просто так, для мене важливо відчути, і мені здається, що я її відчула". І все, вона почала накидати якісь свої ідеї, своє бачення. Я вірю, що мрії здійснюються,
– зазначила реперка.
Водночас Яна розповіла, що Муіньо не хизується своїм талантом, а натомість є дуже простою. До того ж Jerry Heil була приємно вражена людяністю режисерки.
Коли ти дивишся на людину через призму тієї нереальної роботи, яку вона зробила, уже собі будуєш в голові ікону. І коли зустрічаєшся, розумієш, що людяність на першому місці,
– зізналася співачка.
Інтерв'ю alyona alyona та Jerry Heil: дивіться відео онлайн
Що відомо про виступ дуету на Євробаченні-2024
- Український дует з'явиться на великій сцені у Швеції 7 травня у першому півфіналі конкурсу. Дівчата виступатимуть п'ятими з піснею Teresa & Maria.
- Дует вже провів дві репетиції, під час яких артистки виявили необхідність внести деякі правки у свій виступ. Зокрема, довжину сукні Яни планують дещо змінити.
- За останніми прогнозами букмекерів, хорватський співак Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim має найбільше шансів на перемогу. Виконавець Nemo зі Швейцарії з треком The Code займає друге місце у рейтингу, а український дует замикає трійку лідерів.