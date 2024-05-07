К тому же именно на этой репетиции рэперша наступила на свой костюм и упала прямо на сцене. Впрочем, она быстро встала и продолжила петь, будто ничего не произошло.

Не пропустите alyona alyona и Jerry Heil: что известно о представительницах Украины на Евровидении-2024

Как прошла финальная репетиция Евровидения-2024

6 мая в сети начали появляться отрывки из генеральной репетиции участников конкурса. В то же время пользователи начали активно распространять видео с выступлениями главных фаворитов конкурса. В частности, зрители могут уже посмотреть финальный вариант номера alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa&Maria.

На видео заметно, что девушки добавили некоторые спецэффекты. Так, появится голографическая версия Яны на экране в определенный момент выступления. В то же время в конце номера певицы появятся вокруг женских дев, о которых говорится в конкурсной песне.

Финальная репетиция alyona alyona и Jerry Heil: смотрите видео онлайн

Что известно о выступлении украинского дуэта