К тому же именно на этой репетиции рэперша наступила на свой костюм и упала прямо на сцене. Впрочем, она быстро встала и продолжила петь, будто ничего не произошло.
Не пропустите alyona alyona и Jerry Heil: что известно о представительницах Украины на Евровидении-2024
Как прошла финальная репетиция Евровидения-2024
6 мая в сети начали появляться отрывки из генеральной репетиции участников конкурса. В то же время пользователи начали активно распространять видео с выступлениями главных фаворитов конкурса. В частности, зрители могут уже посмотреть финальный вариант номера alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa&Maria.
На видео заметно, что девушки добавили некоторые спецэффекты. Так, появится голографическая версия Яны на экране в определенный момент выступления. В то же время в конце номера певицы появятся вокруг женских дев, о которых говорится в конкурсной песне.
Финальная репетиция alyona alyona и Jerry Heil: смотрите видео онлайн
Что известно о выступлении украинского дуэта
- Девушки появятся на большой сцене в Швеции 7 мая в первом полуфинале конкурса. Артистки будут выступать пятыми с песней Teresa & Maria.
- Дуэт уже провел две репетиции, во время которых артистки обнаружили необходимость внести некоторые правки в их выступление. В частности, длину платья Яны планируют несколько изменить.
- Номер дуэту поставила известный режиссер Таню Муиньо. Певицы очень хорошо отзываются о сотрудничестве с ней.
- По последним прогнозам букмекеров, хорватский певец Baby Lasagna имеет больше всего шансов на победу. Исполнитель Nemo из Швейцарии занимает второе место в рейтинге, а итальянка Анджелина Манго закрывает тройку лидеров.