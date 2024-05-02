Друга репетиція у Мальме: alyona alyona і Jerry Heil показали, як змінили образи для Євробачення
Джерело:Суспільне Євробачення
Вже зовсім скоро розпочнеться пісенний конкурс Євробачення-2024. Усі учасники плідно готуються до своїх виступів. Так, alyona alyona і Jerry Heil провели другу репетицію номера з піснею Teresa & Maria.
Водночас дівчата поділилися враженнями після першої репетиції. За словами українського дуету, вони вирішили внести у виступ декілька правок. Деякі з них ми можемо побачити вже на другій репетиції артисток.
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Друга репетиція українського дуету
На фотографіях з виступу дівчат помітні певні зміни в образах. Так, Jerry Heil одягнула бежеву сукню, яку попередньо підрізали для зручності співачки. Доповненням образу став сталевий наплічник, який нагадує лицарські обладунки.
Оновлений образ Jerry Heil / Фото eurovіsion.tv
Jerry Heil на другій репетиції / Фото eurovіsion.tv
alyona alyona з'явилася у сірому шовковому плащі. Реперка вирішила не змінювати свій образ, на відміну від Jerry Heil.
Образ alyona alyona / Фото eurovіsion.tv
До того ж артистки залишили таке саме освітлення, яке було на першій репетиції номера.
Друга репетиція українського дуету / Фото eurovіsion.tv
Що відомо про виступ alyona alyona і Jerry Heil
- Український дует виступить у першому півфіналі, який відбудеться 7 травня. На сцену дівчата вийдуть п’ятими.
- alyona alyona і Jerry Heil вже прибули до Мальме, де провели дві репетиції номера з піснею Тeresa & Maria. Водночас артистки зазначили, що треба внести декілька правок до виступу, а саме змінити довжину сукню Яни та потренуватися долати більше сходинок, ніж передбачалося.
- Стало відомо, що номер українського дуету поставила Таню Муіньо – відома режисерка з Одеси, яка співпрацювала не лише з українськими, а й зі світовими зірками.
- Ставки букмекерів оновилися після проведення дівчатами другої репетиції. Так, дуету вдалося піднятися у рейтингу до четвертого місця.