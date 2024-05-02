В то же время девушки поделились впечатлениями после первой репетиции. По словам украинского дуэта, они решили внести в выступление несколько правок. Некоторые из них мы можем увидеть уже на второй репетиции артисток.

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Вторая репетиция украинского дуэта

На фотографиях с выступления девушек заметны определенные изменения в образах. Так, Jerry Heil надела бежевое платье, которое предварительно подрезали для удобства певицы. Дополнением образа стал стальной рюкзак, который напоминает рыцарские доспехи.



Обновленный образ Jerry Heil / Фото eurovision.tv



Jerry Heil на второй репетиции / Фото eurovision.tv

alyona alyona появилась в сером шелковом плаще. Рэперша решила не менять свой образ, в отличие от Jerry Heil.



Образ alyona alyona / Фото eurovision.tv

К тому же артистки оставили такое же освещение, которое было на первой репетиции номера.



Вторая репетиция украинского дуэта / Фото eurovision.tv

Что известно о выступлении alyona alyona и Jerry Heil