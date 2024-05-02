В то же время девушки поделились впечатлениями после первой репетиции. По словам украинского дуэта, они решили внести в выступление несколько правок. Некоторые из них мы можем увидеть уже на второй репетиции артисток.
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Вторая репетиция украинского дуэта
На фотографиях с выступления девушек заметны определенные изменения в образах. Так, Jerry Heil надела бежевое платье, которое предварительно подрезали для удобства певицы. Дополнением образа стал стальной рюкзак, который напоминает рыцарские доспехи.
Обновленный образ Jerry Heil / Фото eurovision.tv
Jerry Heil на второй репетиции / Фото eurovision.tv
alyona alyona появилась в сером шелковом плаще. Рэперша решила не менять свой образ, в отличие от Jerry Heil.
Образ alyona alyona / Фото eurovision.tv
К тому же артистки оставили такое же освещение, которое было на первой репетиции номера.
Вторая репетиция украинского дуэта / Фото eurovision.tv
Что известно о выступлении alyona alyona и Jerry Heil
- Украинский дуэт выступит в первом полуфинале, который состоится 7 мая. На сцену девушки выйдут пятыми.
- alyona alyona и Jerry Heil уже прибыли в Мальме, где провели две репетиции номера с песней Тегеѕа & Maria. В то же время артистки отметили, что надо внести несколько правок к выступлению, а именно изменить длину платье Яны и потренироваться преодолевать больше ступенек, чем предполагалось.
- Стало известно, что номер украинского дуэта поставила Таню Муиньо – известный режиссер из Одессы, которая сотрудничала не только с украинскими, но и с мировыми звездами.
- Ставки букмекеров обновились после проведения девушками второй репетиции. Так, дуэту удалось подняться в рейтинге до четвертого места.