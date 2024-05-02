Водночас дівчата поділилися враженнями після першої репетиції. За словами українського дуету, вони вирішили внести у виступ декілька правок. Деякі з них ми можемо побачити вже на другій репетиції артисток.

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Друга репетиція українського дуету

На фотографіях з виступу дівчат помітні певні зміни в образах. Так, Jerry Heil одягнула бежеву сукню, яку попередньо підрізали для зручності співачки. Доповненням образу став сталевий наплічник, який нагадує лицарські обладунки.



Оновлений образ Jerry Heil / Фото eurovіsion.tv



Jerry Heil на другій репетиції / Фото eurovіsion.tv

alyona alyona з'явилася у сірому шовковому плащі. Реперка вирішила не змінювати свій образ, на відміну від Jerry Heil.



Образ alyona alyona / Фото eurovіsion.tv

До того ж артистки залишили таке саме освітлення, яке було на першій репетиції номера.



Друга репетиція українського дуету / Фото eurovіsion.tv

Що відомо про виступ alyona alyona і Jerry Heil