Вона не працює просто так, – alyona alyona та Jerry Heil розкрили подробиці співпраці з Муіньо

alyona alyona та Jerry Heil вирішили детальніше розповісти про співпрацю з всесвітньо відомою українською режисеркою Таню Муіньо. Саме вона поставила їхній номер на Євробаченні-2024.

Водночас дует зізнався, які очікування були від такої співпраці. За словами Яни, режисерка дуже проста та людяна.

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Що говорить дует про співпрацю з Муіньо

Як зізналася Jerry Heil, вони дуже давно захоплюються творчістю Муіньо. До того ж дівчата довго тримали в секреті факт співпраці з нею.

alyona alyona розповіла, що співпраця з режисеркою показує головну ідею пісні Teresa&Maria – об'єднання жінок. Ба більше, дует поділився, що Муіньо була в захваті від цього треку, тому погодилася зайнятися постановкою номера.

Вона сказала: "Я почула вашу пісню і я її відчула. Я не працюю просто так, для мене важливо відчути, і мені здається, що я її відчула". І все, вона почала накидати якісь свої ідеї, своє бачення. Я вірю, що мрії здійснюються,

– зазначила реперка.

Водночас Яна розповіла, що Муіньо не хизується своїм талантом, а натомість є дуже простою. До того ж Jerry Heil була приємно вражена людяністю режисерки.

Коли ти дивишся на людину через призму тієї нереальної роботи, яку вона зробила, уже собі будуєш в голові ікону. І коли зустрічаєшся, розумієш, що людяність на першому місці,

– зізналася співачка.

Інтерв'ю alyona alyona та Jerry Heil: дивіться відео онлайн

Що відомо про виступ дуету на Євробаченні-2024