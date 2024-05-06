В то же время дуэт признался, какие ожидания были от такого сотрудничества. По словам Яны, режиссер очень простая и человечная.
Не пропустите alyona alyona и Jerry Heil представят Украину на Евровидении-2024: текст и перевод песни
Что говорит дуэт о сотрудничестве с Муиньо
Как призналась Jerry Heil, они очень давно увлекаются творчеством Муиньо. К тому же девушки долго держали в секрете факт сотрудничества с ней.
alyona alyona рассказала, что сотрудничество с режиссером показывает главную идею песни Teresa&Maria – объединение женщин. Более того, дуэт поделился, что Муиньо была в восторге от этого трека, поэтому согласилась заняться постановкой номера.
Она сказала: "Я услышала вашу песню и я ее почувствовала. Я не работаю просто так, для меня важно почувствовать, и мне кажется, что я ее почувствовала". И все, она начала набрасывать какие-то свои идеи, свое видение. Я верю, что мечты сбываются,
– отметила рэперша.
В то же время Яна рассказала, что Муиньо не хвастается своим талантом, а наоборот – очень простая. К тому же Jerry Heil была приятно удивлена человечностью режиссера.
Когда ты смотришь на человека через призму той нереальной работы, которую она сделала, уже себе строишь в голове икону. И когда встречаешься, понимаешь, что человечность на первом месте,
– призналась певица.
Интервью alyona alyona и Jerry Heil: смотрите видео онлайн
Что известно о выступлении дуэта на Евровидении-2024
- Украинский дуэт появится на большой сцене в Швеции 7 мая в первом полуфинале конкурса. Девушки будут выступать пятыми с песней Teresa & Maria.
- Дуэт уже провел две репетиции, во время которых артистки обнаружили необходимость внести некоторые правки в их выступление. В частности, длину платья Яны планируют несколько изменить.
- По последним прогнозам букмекеров, хорватский певец Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim имеет больше всего шансов на победу. Исполнитель Nemo из Швейцарии с треком The Code занимает второе место в рейтинге, а украинский дуэт замыкает тройку лидеров.