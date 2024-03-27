Коли батьки Кейт дізналися про її діагноз, то зосередили увагу на допомогу доньці. Хоча сама принцеса у відеозверненні зазначала, що останні кілька місяців були складними для всієї її сім'ї.

Цікаво: Клініка, в якій оперували Кейт Мідлтон, потрапила у скандал через порушення конфіденційності

Як реагує сім'я Кейт

Королівський коментатор і біограф Дункан Ларкомб розповідає, що 69-річна Керол Мідлтон глибоко засмучена через хворобу Кейт. Втім, разом зі своїм чоловіком Майклом вона нині віддає перевагу онукам: 10-річному принцу Джорджу, 8-річній принцесі Шарлотті та 5-річному принцу Луїсу.

Взагалі, сім'ю Мідлтонів описують як "досить звичайний сімейний колектив", що стане значною перевагою для дітей і принца Вільяма на період боротьби Кейт із раком.

Я думаю, що Керол і Майкл багато підтримуватимуть сім'ю. Я вважаю, що вони дізналися про рак одночасно з Кейт і з того часу відіграли важливу роль у підтримці сім'ї. Вони об'єдналися навколо неї, особливо навколо її молодої сім'ї. Керол і Майкл по суті розкинули "захисний щит" навколо молодших дітей, щоб допомогти захистити їх. У такі часи для Кейт це надзвичайно важливо. Важливо, щоб діти були під надійним наглядом,

– пояснює експерт.

Він додав, що увага батьків Кейт прикута не лише до онуків, а й до Вільяма, який за роки шлюбу став для них як "прийомний син".

Одна з речей, яка явно зміцнила відносини Вільяма та Кейт з самого початку, це те, що Кейт походить з дуже згуртованої родини. Це те, чого явно бракувало у його житті, особливо втративши свою матір. Тому цілком природно, що Керол та Майкл вступлять у пролом і підтримають Вельських у цьому всіма способами,

– додає Ларкомб.

На думку експерта, Мідлтони є "ідеальним антидотом" до урочистих звичаїв королівської родини, що більше сприятиме одужанню Кейт.

Крім того, королівська експертка Дженні Бонд закликала громадськість висловити свої співчуття Керол, якій довелося спостерігати, як запеклі теоретики змови пишуть жорстокі твердження про її дочку в інтернеті, знаючи реальність стану Кейт.

Що відомо про хворобу Кейт Мідлтон

У січні Кейт Мідлтон зробили невідкладну операцію в області черевної порожнини. Після проведення в лікарні деякого часу, вона повернулася додому для подальшого відновлення. З Кенсінгтонського палацу повідомили, що процес реабілітації може зайняти час до Великодня.

Публічно принцеса Уельська з’явилась вперше за два місяці після операції, коли її зафіксували фотографи у машині з матір’ю. Після тривалої відсутності Кейт Міддлтон вперше опублікувала фото після операції. Воно викликало здивування громадськості, бо прихильники Кейт побачили там ознаки фотошопу.

Це спровокувало численні чутки та домисли в інтернеті: від гіпотез про розлучення з принцом Вільямом до припущень про пластичну хірургію та можливі ускладнення після операції.