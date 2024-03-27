Когда родители Кейт узнали о ее диагнозе, то сосредоточили внимание на помощь дочери. Хотя сама принцесса в видеообращении отмечала, что последние несколько месяцев были сложными для всей ее семьи.

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Как реагирует семья Кейт

Королевский комментатор и биограф Дункан Ларкомб рассказывает, что 69-летняя Кэрол Мидлтон глубоко расстроена из-за болезни Кейт. Впрочем, вместе со своим мужем Майклом она сейчас отдает предпочтение внукам: 10-летнему принцу Джорджу, 8-летней принцессе Шарлотте и 5-летнему принцу Луису.

Вообще, семью Мидлтонов описывают как "довольно обычный семейный коллектив", что станет значительным преимуществом для детей и принца Уильяма на период борьбы Кейт с раком.

Я думаю, что Кэрол и Майкл будут много поддерживать семью. Я считаю, что они узнали о раке одновременно с Кейт и с тех пор сыграли важную роль в поддержке семьи. Они объединились вокруг нее, особенно вокруг ее молодой семьи. Кэрол и Майкл по сути раскинули "защитный щит" вокруг младших детей, чтобы помочь защитить их. В такие времена для Кейт это чрезвычайно важно. Важно, чтобы дети были под надежным присмотром,

– объясняет эксперт.

Он добавил, что внимание родителей Кейт приковано не только к внукам, но и к Уильяму, который за годы брака стал для них как "приемный сын".

Одна из вещей, которая явно укрепила отношения Уильяма и Кейт с самого начала, это то, что Кейт происходит из очень сплоченной семьи. Это то, чего явно не хватало в его жизни, особенно потеряв свою мать. Поэтому вполне естественно, что Кэрол и Майкл вступят в пролом и поддержат Уэльских в этом всеми способами,

– добавляет Ларкомб.

По мнению эксперта, Мидлтоны являются "идеальным антидотом" к торжественным обычаям королевской семьи, что больше будет способствовать выздоровлению Кейт.

Кроме того, королевский эксперт Дженни Бонд призвала общественность выразить свои соболезнования Кэрол, которой пришлось наблюдать, как заядлые теоретики заговора пишут жестокие утверждения о ее дочери в интернете, зная реальность состояния Кейт.

Что известно о болезни Кейт Мидлтон

В январе Кейт Мидлтон сделали неотложную операцию в области брюшной полости. После проведения в больнице некоторого времени, она вернулась домой для дальнейшего восстановления. Из Кенсингтонского дворца сообщили, что процесс реабилитации может занять время до Пасхи.

Публично принцесса Уэльская появилась впервые за два месяца после операции, когда ее зафиксировали фотографы в машине с матерью. После длительного отсутствия Кейт Миддлтон впервые опубликовала фото после операции. Оно вызвало удивление общественности, потому что сторонники Кейт увидели там признаки фотошопа.

Это спровоцировало многочисленные слухи и домыслы в интернете: от гипотез о разводе с принцем Уильямом до предположений о пластической хирургии и возможных осложнениях после операции.