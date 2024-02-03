На Національний відбір на Євробачення-2024 завітали зіркові гості з ексклюзивними виступами. Окрім TVORCHI та Kalush Orchestra, глядачі мали нагоду побачити виступи членів журі, пише 24 Канал.
До слова "Сьогодні кокетка": Андрій Данилко з вушками й бантиком замилував глядачів Нацвідбору
Вєрка Сердючка запалила виступом на Нацвідборі
З драйвовим виступом на сцені Нацвідбору-2024 з'явився Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки з бендом та "мамою" – Інною Білоконь.
Представниця України на Євробаченні-2007 виступила зі своєю піснею Swedish Lullaby про країну-господарку цьогорічного Євробачення – Швецію. З цієї нагоди "мама" Вєрки Сердючки вийшла з прапором Швеції, а танцівники запалювали з українським стягом. Цей виступ був фінальним на Нацвідборі.
Вєрка Сердючка – Swedish Lullaby: дивіться відео
Хто ще дивував виступом на Нацвідборі
- Переможниця Євробачення-2004 Руслана урочисто відкрила фінал Національного відбору з піснею "Дикі танці". У руках співачка тримала синьо-жовтий прапор, який завжди супроводжує її на виступах.
- Представники України у 2023 році TVORCHI презентували оркестрову версію пісні Heart of Steel у супроводі NAONI Orchestra.
- Гурт Kalush Orchestra виступив з оновленою версією переможної пісні Stefania разом із фольклорно-етнографічним ансамблем "Калина".
- Співачка Світлана Тарабарова заспівала хіт "Квітка" разом з представницею України на Дитячому Євробаченні-2023 Анастасією Димид.