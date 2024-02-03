На Національний відбір на Євробачення-2024 завітали зіркові гості з ексклюзивними виступами. Окрім TVORCHI та Kalush Orchestra, глядачі мали нагоду побачити виступи членів журі, пише 24 Канал.

До слова "Сьогодні кокетка": Андрій Данилко з вушками й бантиком замилував глядачів Нацвідбору

Вєрка Сердючка запалила виступом на Нацвідборі

З драйвовим виступом на сцені Нацвідбору-2024 з'явився Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки з бендом та "мамою" – Інною Білоконь.

Представниця України на Євробаченні-2007 виступила зі своєю піснею Swedish Lullaby про країну-господарку цьогорічного Євробачення – Швецію. З цієї нагоди "мама" Вєрки Сердючки вийшла з прапором Швеції, а танцівники запалювали з українським стягом. Цей виступ був фінальним на Нацвідборі.

Вєрка Сердючка – Swedish Lullaby: дивіться відео

Хто ще дивував виступом на Нацвідборі