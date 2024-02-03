Вони заспівали свій культовий трек Stefania. До цього сцену також запалила Руслана, яка зачарувала глядачів своїм хітом "Дикі танці".

До теми Нацвідбір на Євробачення-2024 в ефірі: онлайн-трансляція фіналу

Kalush Orchestra запалили сцену Нацвідбору-2024

Переможці пісенного конкурсу у 2022 році, який відбувся в італійському Турині, заспівали конкурсну пісню Stefania, яку, що цікаво, лідер гурту присвятив своїй мамі Стефанії. Водночас сьогодні музиканти презентували оновлений трек, бо заспівали його разом з українським академічним фольклорно-етнографічним ансамблем "Калина", який вже 40 років виступає на сцені.

У фіналі Національного відбору Олег Псюк з'явився у своїй фірмовій рожевій панамі. Образ співак доповнив стильним поєднанням чорної футболки та вишиванки. Водночас Carpetman станцював брейкданс в окулярах та чорній футболці, прикрашеній яскравою червоною вишивкою. Примітно, що інші учасники гурту також обрали нестандартні та яскраві образи, а виконавці з ансамблю вийшли на сцену у вишиванках.

Додамо, що фронтмен Kalush Orchestra вважає, що цьогоріч на Євробачення у Мальме має поїхати той, хто запам'ятовується.

Хто ще з виконавців виступив на сцені Нацвідбору-2024