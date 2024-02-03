Творець образу Вєрки Сердючки Андрій Данилко упродовж кількох років був членом журі Національного відбору. Після перерви він повернувся у суддівський склад та вперше заговорив українською мовою.
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Андрій Данилко зачарував образом
За суддівським столом Андрій Данилко постав у чорному спортивному костюмі. Він не забув про улюблену чорну маску та кепку, які не знімає з часів пандемії коронавірусу. Та щоб додати яскравості в образ, артист одягнув вушка Мікі Мауса з рожевим бантиком.
Андрій Данилко на Нацвідборі / Скриншот з відео
Кадри з Андрієм Данилком вже розлетілися мережею. Їх активно коментують: "Андрій Данилко продовжує нам нагадувати про щасливі ковідні часи. Дуже святковий образ", – пише "Культурна прачечна".
Інші користувачі також відзначають милий образ артиста та особливо підкреслюють його українську мову.
- "Данилко сьогодні кокетка";
- "Андрій Данилко з цим бантиком на голові мій особистий фаворит";
- "Як я сумувала за Данилком";
- "Данилко та його українська";
- "Данилко з бантиком? What a baby girl";
- "Данилко як завжди сонечко".
Найкращі образи Нацвідбору
- Джамала обрала вишуканий образ – пишну білосніжну сукню, яка підкреслювала її вагітний стан. Свій аутфіт вона доповнила голографічним масивним кольє.
- Юлія Саніна одягнула елегантну сріблясту максісукню, доповнену капюшоном. Ведуча довершила ансамбль срібними прикрасами.