Творець образу Вєрки Сердючки Андрій Данилко упродовж кількох років був членом журі Національного відбору. Після перерви він повернувся у суддівський склад та вперше заговорив українською мовою.

Цікаво Нацвідбір на Євробачення-2024 в ефірі: онлайн-трансляція фіналу

Андрій Данилко зачарував образом

За суддівським столом Андрій Данилко постав у чорному спортивному костюмі. Він не забув про улюблену чорну маску та кепку, які не знімає з часів пандемії коронавірусу. Та щоб додати яскравості в образ, артист одягнув вушка Мікі Мауса з рожевим бантиком.


Андрій Данилко на Нацвідборі / Скриншот з відео

Кадри з Андрієм Данилком вже розлетілися мережею. Їх активно коментують: "Андрій Данилко продовжує нам нагадувати про щасливі ковідні часи. Дуже святковий образ", – пише "Культурна прачечна".

Інші користувачі також відзначають милий образ артиста та особливо підкреслюють його українську мову.

  • "Данилко сьогодні кокетка";
  • "Андрій Данилко з цим бантиком на голові мій особистий фаворит";
  • "Як я сумувала за Данилком";
  • "Данилко та його українська";
  • "Данилко з бантиком? What a baby girl";
  • "Данилко як завжди сонечко".

Найкращі образи Нацвідбору

  • Джамала обрала вишуканий образ – пишну білосніжну сукню, яка підкреслювала її вагітний стан. Свій аутфіт вона доповнила голографічним масивним кольє.
  • Юлія Саніна одягнула елегантну сріблясту максісукню, доповнену капюшоном. Ведуча довершила ансамбль срібними прикрасами.