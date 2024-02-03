Виконавці представляли Україну на Євробаченні-2023 у Ліверпулі, що у Великій Британії. Там гурт посів шосте місце.

Актуально Нацвідбір на Євробачення-2024 в ефірі: онлайн-трансляція фіналу

TVORCHI виступили на Нацвідборі-2024

Учасники дуету знову запалили глядачів ефектним виступом з композицією Heart of Steel. Цього разу вони виступили спільно з оркестром НАОНІ. Це додало номеру масштабності, адже він супроводжувався грою різних народних інструментів. Тож трек зазвучав по-новому.

Також музиканти мали особливі вбрання: одинакові стильні костюми з розрізами на руках. Вони відрізнялися лише кольором: Джефрі був у чорному, тоді як Андрій – в червоному.

Після закінчення номера TVORCHI побажали усім учасникам успіху та вдалих виступів.

Виступ TVORCHI на Нацвідборі-2024: дивіться відео онлайн

Хто ще з зірок виступив на Нацвідборі-2024

Під час Нацвідбору показала свій запальний номер співачка Руслана. Вони здобула перемогу для України на Євробаченні у 2004 році. Артистка виступила з легендарною піснею – "Дикі танці". Під час номеру Руслана тримала у руці національний прапор.