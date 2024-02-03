На Нацвідбір запросили тих артистів, які раніше представляли Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Однією з них стала Руслана, адже вона здобула перемогу для України у 2004 році.

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Руслана запалила на Нацвідборі-2024

У номері-відкритті співачка виступила зі своєю переможною піснею – "Дикі танці". Традиційно зірку супроводжували танцівники, які додали виступу особливого драйву. Вони запалили публіку своїми енергійними рухами. У руці артистка тримала український синьо-жовтий прапор. Руслана була одягнена в шкіряний костюм, у якому виступала на Євробаченні у 2004 році.

Після виступу співачка нагадала, що зараз українці проходять складні випробування. Однак, вона зазначила, що не потрібно падати духом. Руслана переконана, що Україна обов'язково переможе.

Яким би важким би не був шлях, моя країна завжди перемагає та завжди залишається собою, бо ми зберігаємо секрет сили. Україна, перемога – це лише початок,

– сказала вона.

Виступ Руслани на Нацвідборі-2024: дивіться відео онлайн

Хто ще з зірок виступив на Нацвідборі-2024