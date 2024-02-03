Тарабарова та Димид виконали разом ніжну пісню "Квітка". Вони стали запрошеними зірками фіналу Національного відбору-2024.

Актуально Нацвідбір на Євробачення-2024 в ефірі: онлайн-трансляція фіналу

Тарабарова виступила на Нацвідборі-2024 з учасницею Дитячого Євробачення

Світлана Тарабарова та Анастасія Димид заспівали спільну композицію з веселими мотивами. Вона змусила усміхнутися глядачів у залі. Також на сцені з'явилися багато дітей, які доповнили номер запальними танцями. Вони були одягнені у білі та синьо-жовті костюми.

За лаштунками учасниця Дитячого Євробачення зізналась, що їй дуже сподобалось виступати на великій сцені. Вона отримала незабутні емоції. Світлана також відчула потужну енергію під час свого виступу.

Виступ Світлани Тарабарової та Анастасії Димид: дивіться відео онлайн