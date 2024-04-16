Нещодавно президент поділився подробицями особистих розмов зі своїм сином Кирилом. Малий дуже часто цікавився конкретною датою закінчення війни. Однак, Володимиру завжди складно було знайти відповідь на це питання.

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Про що запитують діти Зеленського у свого батька

На думку президента, усім дітям, які перебувають в Україні під час вторгнення, довелося дуже швидко подорослішати. Зокрема, вони самі вже знають відповіді на всі питання.

Зеленський поділився, що його діти Олександра та Кирило останнім часом не запитують про дату завершення війни, оскільки вже розуміють, що цього ніхто не знає. Донька та син цікавляться в батька, коли вся сім'я зможе жити разом.

Вони багато всього пройшли, вони все розуміють і все знають. Іноді, коли вони ставлять запитання, то я розумію, що зовсім трішечки залишилося у них дитинства. Це не питання, коли закінчиться війна, вони знають, що від багатьох факторів це залежить. Вони дуже потужні, принаймні набагато впевненіші, ніж деякі наші партнери. Вони просто ставлять іноді запитання: А коли ми зможемо жити разом, тату?

– розповів Володимир.

До того ж лідер держави зізнався, що діти дуже переживають за його життя. У такі моменти він просто міцно обіймає доньку та сина, оскільки слова тут зайві.

Дуже хвилюються. Війна, що можна відповісти. Я думаю, слова тут зайві, треба міцно обійняти. Дітям іноді важливі не слова, а важливо відчути вас справжнього. Не по телефону, а справжнього,

– поділився Зеленський.

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