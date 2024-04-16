Недавно президент поделился подробностями личных разговоров со своим сыном Кириллом. Малый очень часто интересовался конкретной датой окончания войны. Однако, Владимиру всегда сложно было найти ответ на этот вопрос.

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О чем спрашивают дети Зеленского у своего отца

По мнению президента, всем детям, которые находятся в Украине во время вторжения, пришлось очень быстро повзрослеть. В частности, они сами уже знают ответы на все вопросы.

Зеленский поделился, что его дети Александра и Кирилл в последнее время не спрашивают о дате завершения войны, поскольку уже понимают, что этого никто не знает. Дочь и сын интересуются у отца, когда вся семья сможет жить вместе.

Они много всего прошли, они все понимают и все знают. Иногда, когда они задают вопросы, то я понимаю, что совсем немножечко осталось у них детства. Это не вопрос, когда закончится война, они знают, что от многих факторов это зависит. Они очень мощные, по крайней мере намного увереннее, чем некоторые наши партнеры. Они просто задают иногда вопросы: А когда мы сможем жить вместе, папа?

– рассказал Владимир.

К тому же лидер государства признался, что дети очень переживают за его жизнь. В такие моменты он просто крепко обнимает дочь и сына, поскольку слова здесь лишние.

Очень волнуются. Война, что можно ответить. Я думаю, слова здесь лишние, надо крепко обнять. Детям иногда важны не слова, а важно почувствовать вас настоящего. Не по телефону, а настоящего,

– поделился Зеленский.

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