Лідер держави поділився, чи житимуть вони в Україні. До того ж Зеленський розповів, де зараз Олександра та Кирило.

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Президент підкреслив, що його донька та син зараз в Україні й, на його думку, після війни теж сприятимуть розвитку країни.

Думаю, що вони будуть працювати та жити в Україні. Вони сьогодні тут, вони навчаються в Україні. Потрібно, щоб молоді люди підіймали Україну після війни, це дуже важливо,

– підкреслив Зеленський.

Він додав, що Україна буде в Євросоюзі. Глава держави впевнений, що українці не стануть частиною російської імперії та радянської свідомості й ментальності.

Інтерв'ю Володимира Зеленського: дивіться відео онлайн

Діти Володимира та Олени Зеленських

Зіркове подружжя виховує двох дітей – 19-річну доньку Олександру та 10-річного сина Кирила.

Дівчина навчається в українському виші на юридичній спеціальності. Водночас син президента – школяр.

"Син ходить то в школу, то онлайн, як всі хлопці й дівчата. А донька моя в університеті, я радий, що вони тут і мені дуже приємно, що вони зробили свій особистий вибір і роблять особистий внесок, як кожна родина в Україні", – раніше розповідав Володимир Зеленський.