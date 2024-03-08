Володимир Зеленський дав інтерв'ю для програми Cinque minuti італійського телеканалу. Ведучий запитав його про сім'ю: дружину та дітей.

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Володимир Зеленський розповів про родину

Лідер країни з усмішкою на обличчі повідомив, що і його донька Олександра, і син Кирило навчаються в Україні. Через воєнний час їм доводиться спілкуватись з друзями то в онлайн-форматі, то офлайн. Але така комбінована система освіти є у всіх українців зараз.

Я їх бачу не дуже часто, на жаль. Вірю, що вони мене люблять і міцно обіймають, тому що люблять, а не тому, що ми рідко бачимось. Це великий позитив і найдорожче що у нас є з моєю дружиною – це наша сім'я, – поділився Зеленський.

У розповіді президент згадав і про першу леді Олену Зеленську. З нею він має можливість зустрічатися частіше.

"Дружину бачу частіше, вона допомагає мені. У неї є свої гуманітарні проєкти. Частіше, бо вона приходить до нас в офіс, працює тут. Мої діти, моя сім'я знаходяться в таких самих умовах, як і всі діти, які тут, в Україні. Ми ні на що не жаліємось", – зауважив Володимир Зеленський.

Раніше Олена Зеленська розповідала про стосунки з Володимиром

Перша леді України розповідала, що їй з президентом не вдається бачитися часто. У них "паралельне" сімейне життя через те, що графіки обох рідко збігаються. Зазвичай вони можуть зустрітися раз у тиждень на кілька годин. Та Олена Зеленська старається облаштувати життя так, щоб воно було комфортним хоча б для дітей.

Водночас дружина президента зауважувала, що в неї з чоловіком не стається серйозних криз. Секрет їхніх міцних стосунків у тому, щоб бути справжніми друзями один для одного. Це вміння підтримувати один одного, мотивувати та навіть змушувати сміятися.