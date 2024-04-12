До того ж президент розповів, наскільки йому важко усвідомлювати те, як сильно змінилося життя його дітей. Він щиро бажає скорішого завершення цієї страшної війни.

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За словами Володимира, його 11-річний син Кирило дуже часто цікавиться конкретною датою закінчення війни. Однак, президентові завжди складно знайти відповідь на це питання, оскільки він не може нічого знати наперед і з точністю назвати час.

Він ставить запитання: коли ми переможемо? Йому одинадцять, але я впевнений, що він такий самий, як і більшість українців. Ми обов'язково переможемо. У нас немає альтернативи. Але я не можу обіцяти цього і назвати дату. Мій це син чи інші громадяни України, не має значення,

– поділився Володимир.

До того ж лідер держави зазначив, що його діти не виїжджали за кордон і наразі перебувають в Україні. Його 19-річна донька Олександра вступила до українського університету і продовжує своє навчання там. Водночас син Кирило здобуває освіту в українській школі. За словами Зеленського, його діти намагаються жити звичайним життям.

Складно, коли ти не можеш нічого планувати для своїх дітей. Ніяких канікул, ніякого відпочинку, всі думають про війну. Мій син постійно говорить про війну. Наші діти запитують, коли закінчиться війна. Це важко. Багато наших дітей навчаються онлайн і вже два роки не були в школі. Я не хочу скаржитися, але всі ми хочемо, щоб цей жахливий час закінчився,

– зазначив лідер країни.



Володимир Зеленський разом з дружиною та дітьми / Фото з відкритих джерел

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