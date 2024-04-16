Подружжя Інни та Тімура вже має досвід в адопції дітей. Так, минулого року пара усиновили хлопчика Марселя.

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Інна Мірошниченко стала кандидаткою на всиновлення

Кохана Мірошниченка зізналася фанатам, що вирішувала певні питання у Київській Службі у справах дітей та сім'ї. Як потім виявилося, вона там отримала документи, які підтверджують її статус кандидата в усиновлювачі.

Одна маленька вічність, і я знову офіційно кандидатка в усиновлювачі,

– розповіла жінка.



Інна Мірошниченко стала кандидаткою на всиновлення / Скриншот з інстаграм-сторіс

На Інну чекає довгий процес пошуку дитини. Річ у тім, що минулого разу, коли пара вперше займалася усиновленням, то їм говорили, що немає дітей, яких вони можуть забрати.

Подружжя Мірошниченків проходили курси усиновлювачів

Ведучий раніше розповідав, що на курсах тренери спонукають всиновити двох або більше дітей: так вони "промацують", хто наскільки готовий до батьківства. Всі тоді відмовлялись, але Мірошниченки визначилися ще у той момент.

Тренери вирішили, що зірковим батькам можна всиновити тільки одну дитину. Так Інна подалася на курси вдруге.

Я не буду стверджувати що це на 100% правдива інформація, але нам сказала не одна людина, що ми чи не перші в історії України, хто протягом одного календарного року проходять ці курси двічі. Тому що ми свій сертифікат вже використали,

– додав ведучий.

Тімур Мірошниченко додав, що йому було вкрай складно відвідати 90% занять. Тому Інна проходить курси як мати-одиначка. Наприкінці процесу просто відбудеться суд внутрішньосімейного усиновлення.