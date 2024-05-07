Не знаю, що він робить, – Коля Сєрга різко висловився про втікача Влада Яму

Коля Сєрга, український музикант і військовий, висловив свою думку щодо втечі хореографа Влада Ями до США. До того ж громадський діяч зізнався, чи слідкує за життям танцівника.

Водночас Коля пригадав скандал Ями з валізою, яку той знайшов біля смітника. Тоді втікач пообіцяв передати її на ЗСУ.

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Як ставиться Сєрга до Ями

За словами музиканта, йому взагалі не цікаве життя Влада. Ба більше, останнє, що він бачив про хореографа – це скандальна світлина Ями з валізою біля смітника. На той момент, втікач запевнив, що передасть її на допомогу українським військовим.

Я не знаю, що він робить. Я бачив тільки якусь фотографію, де він біля смітника з валізою. Щось таке було. Я нічого про нього не знаю,

– зазначив Коля.

Сєрга додав, що вважає Влада не цікавим для українського інформаційного простору. Ба більше, музикант не розуміє, хто може стати потенційним прихильником втікача.

Він не наскільки цікавий персонаж, щоб через нього звернутися до його аудиторії, тому що ти не розумієш, хто його аудиторія. Типу, щоб просто сказати: "Ей, козле?"

– зізнався військовий.

Коля Сєрга про Влада Яму: дивіться відео онлайн

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