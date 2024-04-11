До того ж Раду розповів, що у нього є знайомі, які досі перебувають у Росії. Ба більше, він поділився, що з деякими з них досі підтримує зв'язок.

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Що відомо про спілкування Раду зі знайомими-росіянами

За словами хореографа, у нього залишилися знайомі по той бік лінії фронту. Однак, з початком повномасштабного вторгнення він максимально відсторонився від них та кількість спілкування з ними скоротилася в рази. Водночас Раду досі підтримує зв'язок з деякими знайомими, які залишилися в країні-агресорі.

Я навчався у Пермі шість років. Моя професія артиста балету родом звідти. Я працював у Білорусії 10 років і отримав там професію. Це нормальна пострадянська біографія. Зрозуміло, що у мене залишилися знайомі по той бік лінії фронту. Звісно ж кількість спілкування одразу скоротилася в рази. Творчі спільні плани звелися до нуля. Залишилися буквально одиниці людей, з якими спілкуюся,

– розповів танцівник.

Як Поклітару ставиться до Ями та Денисової

Раду поділився, що його ставлення до ексколег Влада Ями та Тетяни Денисової різко змінилося. Балетмейстер до початку вторгнення був у теплих дружні стосунках з хореографами. Однак, зараз він перестав з ними спілкуватися й відстежувати їхнє "нове життя".

Я з Тетяною спілкувався і вона була в мене до війни, вона заїжджала до мене – чудовий вечір. Ми більше не спілкувалися, я її не бачив. Не дуже сильно відстежую чуже життя та долі. Не знаю, де вона. Я не дуже цікавлюся. Новини читаю лише про війну. Ми з Владом Ямою завжди були у дуже добрих, милих стосунках. Таня була в мене в гостях удома, а Влад жодного разу не був. Але ми нормально спілкувалися,

– зазначив суддя "Танцюють всі".

Інтерв'ю Раду Поклітару: дивіться відео онлайн

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