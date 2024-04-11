До того ж Раду розповів, що у нього є знайомі, які досі перебувають у Росії. Ба більше, він поділився, що з деякими з них досі підтримує зв'язок.
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Що відомо про спілкування Раду зі знайомими-росіянами
За словами хореографа, у нього залишилися знайомі по той бік лінії фронту. Однак, з початком повномасштабного вторгнення він максимально відсторонився від них та кількість спілкування з ними скоротилася в рази. Водночас Раду досі підтримує зв'язок з деякими знайомими, які залишилися в країні-агресорі.
Я навчався у Пермі шість років. Моя професія артиста балету родом звідти. Я працював у Білорусії 10 років і отримав там професію. Це нормальна пострадянська біографія. Зрозуміло, що у мене залишилися знайомі по той бік лінії фронту. Звісно ж кількість спілкування одразу скоротилася в рази. Творчі спільні плани звелися до нуля. Залишилися буквально одиниці людей, з якими спілкуюся,
– розповів танцівник.
Як Поклітару ставиться до Ями та Денисової
Раду поділився, що його ставлення до ексколег Влада Ями та Тетяни Денисової різко змінилося. Балетмейстер до початку вторгнення був у теплих дружні стосунках з хореографами. Однак, зараз він перестав з ними спілкуватися й відстежувати їхнє "нове життя".
Я з Тетяною спілкувався і вона була в мене до війни, вона заїжджала до мене – чудовий вечір. Ми більше не спілкувалися, я її не бачив. Не дуже сильно відстежую чуже життя та долі. Не знаю, де вона. Я не дуже цікавлюся. Новини читаю лише про війну. Ми з Владом Ямою завжди були у дуже добрих, милих стосунках. Таня була в мене в гостях удома, а Влад жодного разу не був. Але ми нормально спілкувалися,
– зазначив суддя "Танцюють всі".
Інтерв'ю Раду Поклітару: дивіться відео онлайн
Куди втекли Влад Яма й Тетяна Денисова
- Чоловік покинув територію України у перші години після повномасштабного вторгнення. За словами Влада, йому вдалося це зробити до обмеження виїзду чоловікам призовного віку.
- Зараз він з дружиною та дітьми переїхав до Маямі, що в США. Там чоловік з початку 2023 року влаштувався тренером з танців. У своєму блозі він активно ділиться безтурботним та комфортним життям в Америці, за що часто отримує хейт від українців.
- Тетяна Денисова ще у 2021 році відмовилася від українського громадянства й отримала російський паспорт. Початок війни хореограф застала в Україні, адже якраз брала участь у зйомках шоу "Танці. World of Dance". За словами її колеги Жені Кота, за день до початку війни вони говорили й Денисова розповідала, настільки вона щаслива знову бути вдома.
- Однак, 24 лютого 2022 року змінила свою думку. Під вибухи й сирени вона втекла за кордон. Згодом 44-річна Денисова засвітилася у російському проєкті "Новые танцы", що виходить на каналі ТНТ. Саме через це й ширилася інформація, що Денисова виїхала до Росії.
- Згодом стало відомо, що вона перебуває на заході Німеччини, у столиці федеральної землі Гессен Вісбадені. Про війну Денисова так і не говорить.