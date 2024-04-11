Танцівник Влад Яма вкрай рідко виходить на зв'язок, оскільки його публікації критикують відразу ж після появи. Однак українська гімнастка Лілія Подкопаєва не стала говорити погано про хореографа.

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Лілія Подкопаєва висловилась про Влада Яму

Спортсменка підкреслила, що Влад Яма зробив свій вибір, тому кожен може зробити висновки щодо цього. Та вона натякнула, що танцівник проявив слабкодухість.

Щодо Влада Ями, то у кожного своя доля. Можна пливти за течією, а можна бути потягом, який тягне всі вагони, у цьому випадку – всю країну. Звичайно, що тут є питання, і кожен робить свої висновки, але засуджувати, знаєте, не можу нікого. Просто констатація факту, що кожен із нас ухвалює рішення, на яке його вистачає,

– зауважила Лілія Подкопаєва.

Зауважимо, раніше олімпійська чемпіонка прокоментувала стосунки з Ані Лорак, яка була її близькою подругою та кумою. Подкопаєва зізналась, що втрата друга – не така велика трагедія, як вчинок українки щодо своєї рідної країни.

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